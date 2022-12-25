MHP´li Yıldırım: 6´lı Masa'da herkes birbirinin altındaki sandalyeyi çekmeye çalışıyor



Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "6´lı Masa'da 5 tane sağcı parti var. Aşağıdan birbirlerine tekme vuruyorlar. Üstten birbirlerine gülüyorlar. Herkes birbirine çelme atıyor, omuz atıyor, herkes birbirinin altındaki sandalyeyi çekmeye çalışıyor" dedi.

Kırşehir´de MHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Adım Adım 2023 Ahilerle Günümüz Bereketli Olsun' programına, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Filiz Kılıç, Pelin Yılık, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sadef, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP il yönetimi ve parti üyeleri katıldı. Ahi Evran Külliyesi ziyareti sonrası açıklama yapan Yıldırım, "6´lı Masa'da 5 tane sağcı parti var. Aşağıdan birbirlerine tekme vuruyorlar. Üstten birbirlerine gülüyorlar. Herkes birbirine çelme atıyor, omuz atıyor, herkes birbirinin altındaki sandalyeyi çekmeye çalışıyor. Ciddi bir şekilde mücadele var. Herhangi bir aday üzerinden müttefik kalırlar mı, kalmazlar mı bilmiyoruz. Ama her kim aday olursa olsun bizim adayımız net, kararımız belli. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci turda açık ara sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ı seçtireceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak parlamentodaki bir anayasa değişikliğini yapacak sayıya ulaşacağız" dedi.

"BÜTÜN ESNAFIMIZI AHİLİK PRENSİPLERİNE UYMAYA DAVET EDİYORUZ"

Yıldırım, "Buraya geliş sebebimizin temeli Ahi Evran´ı ziyaret etme ve Milliyetçi Hareket Partisi´nin Türkiye genelinde 'Esnafımız Günün Bereketli Olsun Adım Adım 2023' toplantılarını başlatmaktır" dedi. Yıldırım, "Bize göre esnaflığın başkenti, üretimin başkenti, ticaretin başkenti Kırşehir´dir. Şimdi günümüzde esnafımızın birçoğu Ahilik prensiplerine uyuyor mu uyuyor, hareket ediyor mu ediyor ama bazı istisnalar da var ki her fırsatta işte stokçuluk yapanlar gibi. 'Asgari ücrete zam geldi, hemen biz de zam koyalım' diyerek benzeri şeylerde görüyoruz. Buradan herkesi bütün esnafımızı ahi geleneklerine, ahi göreneklerine ve Ahiliğin temel prensiplerine uymaya davet ediyoruz" diye konuştu. (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-12-25 15:00:33



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