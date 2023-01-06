Çalıştığı belediyenin ağır kusurlu kamyonuyla kaza yapan şoför, şikayetçi oldu



Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR Belediyesi Destek Hizmetleri'nde şoför olarak çalışan Selahattin Battaloğlu (47), yaklaşık 1 ay önce 10'u ağır 35 kusuru bulunduğunu ileri sürdüğü kamyonun, şarampole devrilmesiyle yaralandı. Evinde tedavisi süren Battaloğlu, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Kazadan sonra hiçbir yetkili arayıp sormadı. 4 hafta oldu evimde yatıyorum. Yasal haklarımı, sonuna kadar arayacağım" dedi.

Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetleri biriminde görevli şoför Selahattin Battaloğlu, geçen yıl 24 Kasım'da belediyeye ait iş kamyonunu muayeneye götürdü. Muayenede 10'u ağır 35 kusur alan aracı birimine teslim etti. Trafiğe çıkarılması yasak olan aracı, belediyenin talimatı doğrultusunda trafiğe çıkardığını iddia eden Battaloğlu, 12 Aralık'ta Kırşehir-Ortaköy yolunda, aracın şarampole devrilmesiyle yaralandı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Battaloğlu, hastanedeki 1 hafta tedavinin ardından taburcu edildi.

'KAZAYA SEBEBİYET VEREBİLECEĞİMİZİ SÖYLEMEME RAĞMEN TRAFİĞE ÇIKARDILAR'

Tedavisi evinde devam eden Battaloğlu, kendisine kusurlu araç kullandırıldığı gerekçesiyle çalıştığı belediyeyle ilgili, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşadıklarını anlatan Battaloğlu, "8 yıldır Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetleri biriminde şoför olarak çalışıyorum. Araç muayenesinde 35 kusurlu ve 10 tanesi ağır kusuru olan kamyonu bana vererek trafiğe çıkardılar. Çalıştığım birime kazaya sebebiyet verebileceğimizi söylememe rağmen aracı trafiğe çıkarttılar. Bugün de geldiğimiz nokta ortada, yataktayım. Kaza sonrası kalça kemiğimde 2 kırık oluştu. Kazadan dolayı vücuduma platin takıldı. İyileşeceğim günü bekliyorum. Şu anda hareket edemiyorum" diye konuştu.

'HİÇBİR YETKİLİ ARAMADI'

Yalnız bırakıldığını söyleyen Battaloğlu, "Kazadan sonra hiçbir yetkili beni arayıp sormadı. 4 hafta oldu evimde yatıyorum. Benimle kimse ilgilenmedi. Ailem ve çocuklarımla birlikte evin içerisinde kapalı ortamda iyileşeceğim günü bekliyorum. Yasal haklarımı sonuna kadar arayacağım" dedi.

Battaloğlu'nun kardeşi Esra Battaloğlu ise "Ağabeyim ameliyat olduktan sonra 3 haftadır evde yatıyor. Hiç kimse bu süreçte ne aradı, ne de sordu. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? İş önerirken kolaydı. 'Şunu yap, bunu yap' derken kolaydı. Şimdi neredesiniz?" ifadelerini kullandı.

Kırşehir Belediyesi yetkilileri ise olayın adli mercilere intikal ettiğini, şu an için herhangi bir açıklama yapılmayacağını belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2023-01-06 17:01:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.