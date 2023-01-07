Kırşehir'de 10 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı

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Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİRKırıkkale yolunda, buzlanma ve sis nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, KırşehirKırıkkale yolunun Akpınar ilçe girişinde meydana geldi. Buzlanma ve sis nedeniyle şehirler arası yolcu otobüsü ile 3 TIR ve 6 otomobil çarpıştı. Zincirleme kazanın ardından polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2023-01-07 11:04:42



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