Bakan Özer: 2 bin 200 köy yaşam merkezini hizmete aldık



Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,(DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu ana kadar Türkiye'de 2 bin 200 adet köy yaşam merkezini hizmete aldık. 2023'ün ilk 3 ayında kullanılmayan köy okullarını açacağız. Bu kapsamda Kırşehir'de şu ana kadar 8 tane köy yaşam merkezi açmışız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli ziyaretler için Kırşehir'e geldi. Bakan Özer, ilk olarak Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara' yı ziyaret etti, ardından İl Eğitim Değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrası konuşan Özer, "Kırşehir ilimizin il değerlendirme toplantısını nihayetlendirdik. Öncelikle Kırşehir'deki eğitimin mevcut durumundaki gelmiş olduğu seviyeyi görmekten gerçekten büyük mutluluk duydum. Kırşehir okul öncesinden ortaöğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde gayet başarılı bir süreç yönetiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kırşehir'imiz de 333 milyon bir yatırımı vardı. Biz de değerlendirmemizde bu kapasiteyi çok daha güçlendirmek, Kırşehirimizin bir eğitim şehri olarak, çok daha görünür olması için ilave neler yapabiliriz? Onları bir değerlendirme imkanımız oldu. Kırşehir'in 330 milyonluk yatırım bütçesini 2023 yılında 380 milyonluk ilaveyle 710 milyona çıkartmış bulunuyoruz" diye konuştu.

'5 YAŞTAKİ OKULLAŞMA ORANINI YÜZDE 99'A ÇIKARTTIK'

Okul öncesi eğitime değinen Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak biliyorsunuz en öncelik verdiğimiz alanlar 2022 okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ortalamalarına yükseltmek vardı. Bu bağlamda 2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu yapmayı hedeflemişken, 6 bin 4 tane yeni anaokulu kapasitesi oluşturduk. 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 65'ten, yüzde 99'a çıkarttık. Bu yatırımlardan Kırşehir'de nasibini aldı. Biraz önceki değerlendirme toplantısında gördük. 5 yaştaki okullaşma oranı Kırşehir'imizde yüzde 99'a yükselmiş, 4 yaştaki okullaşma oranları da yüzde 59'a çıkmış. Türkiye ortalamasını biz yüzde 16'dan, yüzde 38'e çıkartmıştık. Kırşehir Türkiye ortalamasının da üzerine çıkmış. Kırşehir'in bu trendini inşallah 4 yaşındaki okullaşma oranlarını yüzde 90'lara çıkartacak şekilde destekleme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

'KÖY OKULLARINI AÇIYORUZ'

Okulların güçlendirme çalışmalarına büyük öncelik verdiklerini söyleyen Özer, şöyle konuştu: " Kırşehir'de bu sene 22 tane okulumuzun güçlendirilmesiyle ilgili süreçleri tamamlayacağız. Yine okullarımızın ıslak zeminleriyle ilgili eksiklikleri büyük onarımlarla inşallah hızlı bir şekilde gidereceğiz. Bir diğer önemli projemiz biliyorsunuz köy okullarını açıyoruz. Köy okullarını sadece anaokul, ilkokul olarak değil, aynı zamanda o köydeki iskan eden vatandaşlarımızın, yetişkin insanların da tarımla ve hayvancılıkla ilgili, istihdama yönelik becerilerini güçlendirecek şekilde yeni kurslar almasına imkan verecek, halk eğitim merkezlerini inşa ederek köy okullarını köy yaşam merkezlerine dönüştürüyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de 2 bin 200 adet köy yaşam merkezini hizmete aldık. 2023'ün ilk 3 ayında kullanılmayan köy okullarını açacağız. Bu kapsamda Kırşehir'de şu ana kadar 8 tane köy yaşam merkezi açmışız. 25 tane ilave köy yaşam merkezini açarak, 33 tane köy yaşam merkezimizi, hem köydeki çocuklarımızın hem de köydeki vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2023-01-10 13:02:17



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