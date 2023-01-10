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Bakan Özer: 2 bin 200 köy yaşam merkezini hizmete aldık (2)

DHA

Bakan Özer: 2 bin 200 köy yaşam merkezini hizmete aldık (2)


'KÖY YAŞAM MERKEZİMİZ, NEŞET ERTAŞ İSMİNİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEK'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kırşehir'in Akpınar ilçesi Kırtıllar köyünde Kırtıllar Neşet Ertaş Köy ve Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Özer, konuşmasında, "Tüm Türkiye'de köy okullarını yapmayla ilgili projemizi başlattığımız zaman hemen dedik ki 'Kırşehir'e, Kırtıllar köyüne, Neşet Ertaş'ımızın o bozkırın tezenesi, arif insanın ismini yaşatacağımız bir köy yaşam merkezi kuralım' ama nasip olmadı. Bugüne nasipmiş. Nasipsiz hiçbir şey olmuyor. Onun için gecikmeden dolayı ben özür diliyorum. İnşallah bu köy yaşam merkezimiz, hem köylülerimizin çocuklarının anaokulu, ilkokul ihtiyacını karşılama hem yetişkinlerimizin halk eğitim merkeziyle ilgili kurs ihtiyacını da karşılama bağlamında hizmet verirken, aynı zamanda Neşet Ertaş ismini de yaşatmaya devam edecek" dedi.
'TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINA EĞİTİM YATIRIMI GİTTİ'
Eğitime verilen öneme değinen Bakan Özer, "Son 20 yıl, gerçekten bu ülkenin evlatlarının eğitime erişimiyle ilgili devasa yatırımlar yapıldığı bir dönem oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde şehir, bölge ve köy ayrımı yapılmadan, Türkiye'nin her noktasına eğitim yatırımı gitti. İlk kez cumhuriyetin 1'inci yüzyılında ilkokul öncesinden ortaöğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 95'in üzerine çıktı. 2000'li yıllara baktığınız zaman okul öncesi eğitimde yüzde 11'lik okullaşma oranı var, yüzde 89'u yok. İlkokul ve ortaokulda problem yok ama lise çağı nüfusunun yarısının eğitim alamadığı bir Türkiye manzarası var. Ülkelerin en kalıcı sermayesi beşeri sermayesi ve beşeri sermayenin de niteliğini artırmayla ilgili en önemli enstrüman eğitimken, Türkiye'nin 2000'li yılların başında bu imkandan yararlanamadığını görüyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın o kararlı duruşu, her yıl istikrarlı bir şekilde bütçeden en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığı'na vererek bu ülkenin evlatları ilk kez ücretsiz bir şekilde bulundukları bölgelerde eğitime erişebildiler. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Eğer biz bu yatırımları Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, milli eğitim bakanlıkları yapmamış olsaydı cumhuriyet'in 2'nci yüzyılını ıskalamış olacaktık" diye konuştu.
'SOSYAL YARDIMLARINDA 2022'DEKİ MALİYET KARŞILIĞI 525 MİLYAR TL'
Bakan Özer, konuşmasının devamında, "Dün bir açıklama yapıldı. Eğitimde reformla ilgili diyor ki '5 yaşta eğitimi zorunlu yapacağız'. Biz 5 yaştaki okullaşma oranını kaça çıkardık biliyor musunuz? Zorunlu olmadığı halde yüzde 99'a çıkardık. Arkadaşlar, yeni bir reform yapma iddiasıyla yola çıkarak 5 yaşı zorunlu yapacaklarını iddia ediyorlar. Zorunlu ilkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,63. Zorunlu ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,44. Bu neyi gösteriyor? Sahadan bu kadar kopuk olduklarını gösteriyorlar. Eğer 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 20-30'lar civarında olsa dersin ki 'Ben geleceğim, 5 yaştaki okullaşma oranlarının yüzde 95'in üzerine çıkaracağım'. Ya zaten yüzde 99. Son 20 yılda bu ülkenin evlatlarının eğitimle buluşabilmesi için şartlı eğitim yardımından burslara, pansiyon imkanlarından ücretsiz taşımaya, ücretsiz yemeğe, ücretsiz ders kitaplarına ve ücretsiz yardımcı kaynaklara kadar her türlü imkan bu ülkenin evlatlarına seferber edildi. Bu sosyal yardımların 2022 yılındaki maliyet karşılığı 525 milyar TL. Bu hükümet her zaman vatandaşının yanında oldu. Eğitim kartı dağıtmasına gerek yok. Zaten yapıyoruz" dedi.
Okul öncesi eğitime ücretsiz yemek vereceklerini söyleyen Bakan Özer, şöyle konuştu:
"İnşallah 2023 yılının 2'nci döneminde yani 6 Şubat itibarıyla da o ücretsiz yemekle ilgili kapasiteyi 1,8 milyondan 5 milyona çıkaracağız. Okul öncesindeki tüm çocuklarımıza ücretsiz yemek vereceğiz. Pansiyonlu okullarımız, taşımalı eğitimden yararlanan yerlerdeki tüm okullarımızı bu kapsam içine alacağız. Bizim derdimiz, bu memleketin çok daha iyi olması. Onun için biz derdimizi seviyoruz. İşte bunun bir adımı da köy okullarıydı, köy yaşam merkezleriydi. Yıllardan beri kapalı olan, aslında kapalı olmasının nedeni köylerden ilçelere, ilçelerden şehirlere, şehirlerden metropollere göçün getirmiş olduğu o trendin öğrencileri mağdur olmasın, diye taşımalı eğitimle eğitim ve fırsat eşitliğini güçlendiren hükümetimiz özellikle Covid-19 salgınından sonra tersine göç dalgasını fırsat bilerek ve aynı zamanda gıda, tarım ve hayvancılığın da artık stratejik bir alan olduğu bilinciyle köy yaşam merkezlerine, köy okullarına tekrar hayat vermeye başladı." DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER-Sevilay AY
2023-01-10 17:29:22

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