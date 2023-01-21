Fatih Erbakan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılma girişimine tepki



Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Dün İsveç´te bir çirkin saldırı gerçekleşti. Orada siyasetçi denilen bir insan müsveddesi ırkçı, Türkiye Büyükelçiliği´nin önünde Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunmuş. Gerçekleşen olayı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Tabii bu gösteriye İsveç devletinin İsveç hükümetinin gerekli resmi izinleri vermiş olması da ayrıca büyük bir skandaldır" dedi.

'Anadolu Buluşmaları' programı kapsamında Kırşehir´i ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partililerle bir araya geldi ve daha sonra basına açıklamalarda bulundu. Partisinin seçimde baraj problemi çekmediğini söyleyen Erbakan, "Aralık ayı başında Türkiye genelinde bin 600 denekle genel merkezimizin yaptırdığı ankette Yeniden Refah Partimizin oy oranı yüzde 8´in üzerinde çıkmıştır. Bu oy oranı baraj problemimizin olmadığını ortaya koyuyor. Diğer partilerin yaptırdığı anket sonuçlarında da bizim yaptırdığımız anket sonuçları aynı çıkmaktadır. Dolayısıyla birinci sürprizimiz 45 bin insanın katılımıyla kimsenin beklemediği 17 Kasım 2019'da birinci kongremizi yaptık. 6 Kasım 2022'de 65 bin vatandaşımızın katılımıyla muazzam büyük kongremizi gerçekleştirdik. Şimdi artık sırada kimsenin beklemediği büyük sürprizimizi mayıs ayında genel seçimlerde ortaya koyacağız" diye konuştu.

'VERMEK İSTEDİĞİNİZ YETKİNİN ANAYASADA KARŞILIĞI YOK'

Kırşehir´den 6´lı masaya seslenen Erbakan, "6 tane parti liderinden oluşan masadan halkın seçtiği Cumhurbaşkanı izin alacak. Onlardan icazet alıp ona göre adım atabilecek. Böyle bir sistemle yol alınabilmesi mümkün mü? Halkın seçtiği, anayasada tanımlanmış yetkilerin kendisine verildiği bir cumhurbaşkanı gelecek, masadaki 6 genel başkadan her attığı adımdan izin alacak. Böyle istikrarsızlığa, karmaşaya yol açacak duruma kim oy verir? Vermek istediğiniz bu yetkinin anayasada, hukukta bir karşılığı yok" ifadelerini kullandı.

'SAMİMİYET SINAVINDAN GEÇEMİYORLAR'

Muhalefetin başörtüsü teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Erbakan, "Kılıçdaroğlu, 'Başörtüsüne teminat getirmek için bir düzenleme yapılsın' dedi. İktidar kanadı da 'biz buna Anayasal teminat getireceğiz' dedi. Anayasa değişikliği ile ilgili teklifi hazırladı. Ama birdenbire 6´lı masada mecliste iki tane büyük ortağı, mecliste grubu olan partiler iktidarın bu tarzına, bu adımına karşı topu taca atmaya, yan çizmeye başladılar. `Randevu vermiyoruz, biz sizinle görüşmek istemiyoruz´ dediler. Sizler kendiniz diyordunuz bu yasal teminatı getirelim. AK Parti´nin bu kozunu da elinden alalım diye. Şimdi iktidar bu yönde bir adım atmaya kalkınca samimiyet sınavından geçemiyorlar" dedi.

'DEVLET SUÇU İŞLENİYOR, BUNA DA İSVEÇ DEVLETİ MÜSAADE EDİYOR'

Kur´an-ı Kerim'in yakılmak istenmesi girişimine karşı İsveç Hükümeti'ni kınadığını belirten Erbakan, şöyle konuştu: "Dün İsveç´te bir çirkin saldırı gerçekleşti. Orada bir siyasetçi denilen bir insan müsveddesi ırkçı, Türkiye Büyük Elçiliği´nin önünde Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunmuş. Gerçekleşen olayı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Tabi bu gösteriyi İsveç devletinin İsveç hükümetinin gerekli resmi izinleri vermiş olması da ayrıca büyük bir skandaldır. Böyle haddi aşan kelimelerle ifade edilemeyecek bir gösteri, bir eylem ve bir devlet suçu işleniyor ve buna da İsveç devleti müsaade ediyor. Tabi bu noktada milli görüşün 50 senedir ortaya koyduğu söylemlerin ve çizginin haklılığı bir kez daha ortaya çıkmıştır." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2023-01-21 18:15:05



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