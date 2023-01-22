Polis, boşanma aşamasındaki meslektaşı eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

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CENAZESİ MEMLEKETİ MALATYA'YA GÖNDERİLDİ

Kırşehir'de boşanma aşamasında olduğu özel harekat polisi eşi Hüseyin Emre Yılmaz'ın (33) tabancayla öldürdüğü polis memuru Aslı Yılmaz'ın (33) Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlandı. Yılmaz'ın cenazesini babası Cafet Çitil ve ağabeyi Alparslan Çitil teslim aldı. Aile, Yılmaz'ın cenazesini memleketleri Malatya'ya götürdü. Yılmaz, yarın Malatya'da kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Eşi Aslı Yılmaz'ı öldürdükten sonra kendini vuran Hüseyin Emre Yılmaz'ın ise hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

ÇOCUK VELAYETİ İÇİN KAVGA ETMİŞLER

Çiftin 5 yaşındaki erkek çocukları A. Yılmaz'ın velayeti için anlaşamadıkları öğrenildi. Çiftin çocuğun velayetini almak için uzun süre tartıştıkları, ardından da olayın gerçekleştiği kaydedildi. Olayın ardından A. Yılmaz, devlet koruması altına alındı. (DHA)

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2023-01-22 21:02:28



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