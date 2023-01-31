Kırşehir'de kar yağışı etkili oldu

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte uzun zamandır beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı. Kent beyaz örtüye bürünürken, Belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin, kapanan köy yollarını açmak için çalışmaları sürüyor.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının gün boyu belirli aralıklarla sürmesinin beklendiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir FahrettinTOKER
2023-01-31 11:45:24
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