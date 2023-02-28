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Enkazdan 15 saat sonra çıkarılan Aysin: Bilincimiz açık ve kendimizdeydik

DHA

Enkazdan 15 saat sonra çıkarılan Aysin: Bilincimiz açık ve kendimizdeydik


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde misafirliğe gittiği kız kardeşinin evinde yakalanan Aysin Aren (42), 15 saat sonra enkazdan çıkarıldı ve Kırşehir'de 18 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Tedavisi süren Aren, "15 saat boyunca bilincimiz açıktı ve kendimizdeydik. Kurtarılmayı bekledik. Biz 1'inci kattan bodrum katının merdiven boşluğuna düştüğümüzde karşımızda bir cam gözüküyordu. Oradan bizi görüyorlardı ve sesleniyorlardı, konuşuyorduk. Bu kurtarılmamız için bize büyük bir avantaj oldu" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme, Aysin Aren, Hatay Antakya´daki kız kardeşinin evinde yakalandı. Enkaz altında kalan Aren kurtarılmayı bekledi. Aren, ekiplerin 15 saat süren çalışması sonrasında enkaz altından kurtarıldı. Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aren, tedavi altına alındı. Antakya'da meydana gelen artçı depremler sonrasında hastanede hasar oluşunca, Aren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aren, hastanede 18 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Yoğun bakımdan servise çıkarılan Aren, "Antakya´ya kız kardeşimin evine misafirliğe gitmiştim. Normalde Reyhanlı´da oturuyorum. Ziyaretimin 2'nci gününde kız kardeşimin evinde depreme yakalandık. Depremde kız kardeşim, ben ve 2 yeğenim enkaz altında kaldık. Küçük yeğenimi sağ çıkararak komşulara verdik. Diğer yeğenimi çıkaracakken bütün ev kafamıza yıkıldı. 7 katlı apartmanın 1'inci katında oturuyordu. Deprem ile birlikte binanın bodrum katına inmişiz. Ev, ayağımızın altından kaydı sanki. Kendimizi 1'inci kattan bodrum katın merdiven girişinde bulduk. Kaburgalarıma kadar enkazın içerisindeydim. Ayaklarımda ve sırtımda merdiven taşları vardı" diye konuştu.
15 SAAT ENKAZ ALTINDA, 18 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI
Depremde 15 saat enkaz altında, 18 gün de yoğun bakımda kaldığını söyleyen depremzede Aren, "15 saat sonra enkazdan çıkarıldık. 15 saat boyunca bilincimiz açıktı ve kendimizdeydik. Kurtarılmayı bekledik. Reyhanlı´dan akrabalarımız geldi. Onlara seslendik. Onlar, bize yardımcı olmaya çalıştılar. 1'inci kattan bodrum katının merdiven boşluğuna düştüğümüzde karşımızda bir cam görünüyordu. Oradan bizi görüyorlardı, sesleniyorlardı, konuşuyorduk. Bu kurtarılmamız için bize büyük bir avantaj oldu. 15 saat enkaz altında kaldıktan sonra Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördüm" ifadelerini kullandı.
'TEKRAR DEPREME YAKALANDIK'
Enkazdan çıkarıldıktan sonra sevk edildiği hastanenin yıkıldığını söyleyen Aren, "Enkazdan çıkarıldıktan sonra Antakya Devlet Hastanesi´ne sevk edildim. Hastaneye geldiğimizde tekrar depreme yakalandık ve hastane yıkıldı. Kullanılamaz hale geldi. 1 gün orada yoğun bakımda kaldıktan sonra Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldım" dedi.
Tedavi sürecinin çok iyi geçtiğini söyleyen Aren, "18 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odada tedavim devam ediyor. Vücudumun birçok yerinde eziklikler var. Allah herkesten razı olsun. Çok güzel bir şekilde ilgileniyorlar. Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2023-02-28 13:40:25

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