Hasan ve Şeyma'yı öldüren sanıklara 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet



Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de, sevgili oldukları öğrenilen Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'i (18) öldürüp, Kızılırmak Nehri'ne atan tutuklu sanıklar Şefik Ekici (35) ile Sami Aydoğan'a (32) mahkeme heyeti 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Olay, geçen yıl 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobildeyken, yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi. Demir ve Aydoğan, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyip otomobillerine bindiren 2 kişi, daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşıp, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Aydoğan ve Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı.

Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'e ait cep telefonları ve genç kıza ait kişisel eşyasının olduğu çanta bulundu. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede beyaz bir otomobilin Aydoğan ve Demir'in bulunduğu alana gelip, kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Mobese görüntülerinde Hasan ve Şeyma'nın otomobilde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından, mahkemece tutuklandı.

CANSIZ BEDENİ ÇOBAN BULDU

İki şüphelinin sorgularında 'Cesetleri Kızılırmak Nehri'ne attık' itirafı sonrası polis, jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Şeyma Demir'in olaydan 3 gün sonra kıyıya vurmuş halde cesedi bulundu. Demir'in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kayıp olan Hasan Aydoğan'ın cesedine ise 77 gün sonra ulaşıldı. Ceset, çoban Hızır İlyas Aydemir tarafından kente yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak Nehri'nde bulundu. Sudan çıkarılan Aydoğan, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Aydoğan'ın cenazesi Dedeli köyünde toprağa verildi.

Tutuklanan sanıklar Şefik Ekici ve Sami Aydoğan hakkında ise 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sami Aydoğan ve Şefik Ekici, SEGBİS ile katıldı. Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'in yakınları da duruşmada hazır bulundu.

'ADALETE GÜVENİYORUM'

Tutuklu sanık Şefik Ekici, mahkemedeki savunmasında, "Bu olayda Sami Aydoğan ile fikir birlikteliğimiz olmamıştır. Tamamen kendisinin tasarlayarak, kurguladığı olaydan ibarettir. Eski ifadelerimin geçerli olmasını talep ediyorum. Adalete güveniyorum" dedi.

Sanık Sami Aydoğan ise "Şefik Ekici'nin mahkemeye sunduğu ses kaydı gerçek dışıdır. O sesler bana ait değildir. Eski savunmamın geçerli olmasını talep ediyorum. Mahkemenize güveniyorum" ifadelerine yer verdi.

AKLİ DENGELERİ YERİNDE

Sanık avukatlarının talep ettiği akli denge raporlarında 2 sanığın akli dengelerinin yerinde olduğu raporu mahkemeye sunuldu. Mahkeme heyeti yaptığı yargılamada, tutuklu 2 sanığa 'Kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi. 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 37 yıl 6'şar ay hapis cezası alan 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İDAM CEZASI TALEBİ

Mahkeme sonrası açıklamalarda bulunan Aydoğan ailesinin avukatı Mehmet Ali Alan, "Hunharca, canice öldürülen 2 gencin katillerinin kararları verildi. İkisi de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ayrıca cinsel saldırıdan ve özgürlüğü yoksun bırakmadan ceza yediler. Ben buradan hükümete sesleniyorum. Kadınlara tecavüz sonucu öldürme eylemlerine kesinlikle idam cezası getirilmeli. Aksi takdirde bugün yüz kızartıcı suçlar, ağır şekilde işlenen cinayetler devam edip gelmektedir. Bunların yaşanmaması için idam cezasının getirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir FAHRETTİN TOKER

2023-03-07 16:48:02



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