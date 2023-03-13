Köpeklerin saldırısından aracın üstüne çıkarak kurtuldu; o anlar kamerada

Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de, başıboş köpeklerin saldırısından kaçan kişinin, otomobilin üzerine çıkarak kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Yenice Mahallesi´nde meydana geldi. Sokakta yürürken başıboş köpeklerin kendisine doğru koştuğunu fark eden kişi, koşmaya başladı. Köpeklerin kendisine yaklaşmaya başlamasıyla otomobilin üzerine çıkan kişi, hayvanların başka yere gitmesiyle yoluna devam etti. Bu anlar, mahallede bulunan iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2023-03-13 14:34:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.