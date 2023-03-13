Köpeklerin saldırısından aracın üstüne çıkarak kurtuldu; o anlar kamerada

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Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de, başıboş köpeklerin saldırısından kaçan kişinin, otomobilin üzerine çıkarak kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenice Mahallesi´nde meydana geldi. Sokakta yürürken başıboş köpeklerin kendisine doğru koştuğunu fark eden kişi, koşmaya başladı. Köpeklerin kendisine yaklaşmaya başlamasıyla otomobilin üzerine çıkan kişi, hayvanların başka yere gitmesiyle yoluna devam etti. Bu anlar, mahallede bulunan iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2023-03-13 14:34:36



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