Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Fethiyespor: 5-3

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA) -
STAT: Kırşehir Ahi
HAKEMLER: Tolga Akbaba, Süleyman Yavaşoğlu, Efe Kurtuluş
KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar, Savaş Yorulmaz(Dk.81 Furkan Tütüncü), Gökdeniz Varol, Ahmet Üner, Hakan Erçelik, Hacı Mustafa Karabulut (Dk.59 Taylan Özgün), Sırat Yeşilördek, Fatih Üge (Dk.59 Zihni Temelci), Faruk Öcal, İsmet Benli, Ahmet Sun (Dk.81 Muhammed Serdar Yazıcı)
FETHİYESPOR: Übeyd Adıyman, Doğan Can Kılıç, Taha Can Velioğlu, İlyas Yılmazer, Oktay Balcı, Berkay Samancı, Onur Taha Takır, Cihan Kazan(Dk.56 Azad Filiz), Berat Satır (Dk.85 Sezer Özmen), Umut Sönmez (Dk.56: Murat Yılmaz), Ali Ceylan
SARI KARTLAR: Sırat Yeşilördek (Kırşehirspor) Berat Satır (Fethiyespor)
GOLLER: Dk.8 Fatih Üge, Dk 48-89 Gökdeniz Vural, Dk. 68 Faruk Öcal, Dk.87 Furkan Tütüncü (Kırşehirspor Futbol Spor Kulübü), Dk.26: Taha Can Velioğlu, Dk.32 ve 9+3 Oktay Balcı (Fethiyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 29'uncu hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, sahasında Fethiyespor´u 5-3 yendi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2023-03-29 17:30:36
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