Kırşehir FK - Vanspor FK: 1- 0

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)
SAHA: Kırşehir Ahi
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Önder Çalış, Çağrı Ateş
KIRŞEHİR FK: Kadem Burak Yaşar (Dk.46 Sefa Mücahid Çirişoğlu), Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz (Dk.73 Muhammet Serdar Yazıcı), Gökdeniz Varol, Ahmet Üner, Hakan Erçelik, Sırat Yeşilördek (Dk.86 İsmet Benli), Fatih Üge (Dk.67 Ahmet Sun), Faruk Öcal, Taylan Özgün (Dk.46 Hacı Mustafa Karabulut), Atakan Ekiz
BİTEXEN VANSPOR FK: Haydar Yılmaz, Furkan Sakı, Erkul Küçük (Dk.86 Ömer Faruk Gümüş), Miraç Acer, Utku Şen, Emrah Tacir (Dk.67 Tayyip Kanarya), Uğur Adem Gezer, Sabit Hakan Yılmaz (Dk.22 Hasan Bilal), Emre Oymak (Dk.86 Şerif Doğan), Sedat Komi (Dk.67 Onurcan Güler), Barış Sağır
SARI KARTLAR: Kadem Burak Yaşar, Hakan Erçelik, Zihni Temelci, Atakan Ekiz, Hacı Mustafa Karbulut, Dk.75 Sefa Mücahid Çirişoğlu (Kırşehir FK) Emre Oymak, Barış Sağır (Vanspor FK)
GOL: Dk.79 Gökdeniz Varol (Kırşehir FK)
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33'üüncü hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, sahasında Bitexen Vanspor Kulübü´nü 1-0´lık skorla yendi.
DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2023-04-19 18:21:16
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