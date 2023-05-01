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Yıldırım: PKK, PYD, YPG ile FETÖ terör örgütü meşrulaştırılıyor, sandığa getiriliyor

DHA

Yıldırım: PKK, PYD, YPG ile FETÖ terör örgütü meşrulaştırılıyor, sandığa getiriliyor


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Bu seçimlerde ilk defa PKK, PYD, YPG bölücü terör örgütleriyle FETÖ terör örgütü meşrulaştırılıyor, sandığa getiriliyor" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırşehir'e gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, programına Valilik ziyareti ile başladı. Burada şeref defterini imzalayan Yıldırım, şehir yatırımları ile ilgili bir süre Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve şehir protokolü ile görüştü. Daha sonra Kırşehir Müzesi açılışına katılan Yıldırım, kendisini karşılayan Kırşehir Abdallar Topluluğu'nun Neşet Ertaş´ın `Nar Tanesi´ şarkısına davul zurnayla birlikte eşlik etti. Yıldırım ardından AK Parti seçim bürosu önüne gelerek burada toplanan kalabalığa seslendi.
'14 MAYIS OYUNU BOZMA SEÇİMİDİR'
14 Mayıs'taki seçimin önemine değinen Yıldırım, "14 Mayıs oyunu bozma seçimidir. Oylarımızla oyunu bozacağız. Oyun büyük, bu seçim başka seçimlere benzemiyor. Bu seçimlerde ilk defa PKK, PYD, YPG bölücü terör örgütleriyle FETÖ terör örgütü meşrulaştırılıyor, sandığa getiriliyor. Hatırlayın, Millet İttifakı'nın adayı açıklanır açıklanmaz dağdakiler ve FETÖ, başladılar beyanat vermeye. '14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edeceğiz, cezaevlerinin kapılarını kıracağız, Apo'yu çıkaracağız, Türkiye'yi eyaletlere böleceğiz ve cumhuriyeti değiştireceğiz' diye. Aynı şeyleri 2 yıl önce ABD Başkanı söylemişti değil mi? Ne demişti; 'Darbe denedik olmadı. Vesayet uyguladık olmadı. Tayyip Erdoğan'ı artık seçimle indireceğiz. Muhalefeti destekleyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz' Bu oyuna gelmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım'ın Kırşehir programı, gençlik sohbetinin ardından sona erdi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2023-05-01 22:46:19

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