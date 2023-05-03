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İYİ Partili Dervişoğlu: 14 Mayıs sıradan bir seçim değildir

DHA

İYİ Partili Dervişoğlu: 14 Mayıs sıradan bir seçim değildir


Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "14 Mayıs sıradan bir cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi değildir. 14 Mayıs´ta hem yeni cumhurbaşkanını seçeceğiz hem de yeni parlamentomuzu oluşturacağız" dedi.
Kırşehir´e gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cacabey Meydanı´nda 3 Mayıs Türkçülük günü dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlara seslendi. Dervişoğlu, "Bizi PKK ile itham ediyorlar. Biz Kandil'den talimat alıyormuşuz. Benim adım Müsavat Dervişoğlu. Siyasi mücadele tarihim benim şahsıma kefildir. Allah'ın izniyle milliyetçiliğimin ve ülkücülüğümün zekatını versem 7 sülalenize 40 sene yeter" diye konuştu.
Seçimlere değinen Dervişoğlu, "Halkımız 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan seçimlerde cevabını sandıklarda verecek. 14 Mayıs sıradan bir cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi değildir. 14 Mayıs´ta hem yeni cumhurbaşkanını seçeceğiz hem de yeni parlamentomuzu oluşturacağız. Milletvekili adaylarımızı Ankara´ya göndereceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı´nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu´na oy vereceğiz. Öbür taraftan da Türkiye Büyük Millet Meclisi´nde Kırşehir´in hakkını savunabilecek milletvekili arkadaşlarımızı da Ankara´ya göndereceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2023-05-03 21:56:51

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