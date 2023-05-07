Kılıçdaroğlu: Bu millete doğruları söylemeye yemin ettim (2)

NEŞET ERTAŞ'IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir mitinginin ardından bozkırın tezenesi olarak bilinen Neşet Ertaş ile babası Muharrem Ertaş'ın mezarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, dua okuyarak Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş'ın kabirlerine karanfil bıraktı. Ardından kentten ayrılan Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'de düzenlenen mitinge geçti. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2023-05-07 14:53:11
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