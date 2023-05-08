Bakan Kirişci: Düve yetiştirme merkezlerinden temin edilen hayvanlara yüzde 50 hibe desteği vereceğiz



Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Düve yetiştirme merkezlerinden temin edilen hayvanlara yüzde 50, bakanlığımızca belirlenen diğer işletmelerden temin edilen hayvanlara da yüzde 40 hibe desteği vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli programlar için Kırşehir'e geldi. Bir otelde düzenlenen 'Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, "Tohum üreten sertifikalı tohumluğun yüzde 96'sını içeride yerli üreten, dünyanın da 97 ülkesine ihracat yapan bir ülke haline geldik. Dolayısıyla hukuk devletindeki mevzuatın vazgeçilmezliğini burada da gördüm. Geldiğimiz nokta itibarıyla inşallah dünyada şu anda ekonomik olarak ilk 20'deyiz ama tarımda ilk 10'dayız. Bu çerçevede de tarımda söz sahibi olan bir ülke konumuna geldik" dedi.

'BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKTA 17 MİLYONA ULAŞTIK'

Üretimlerdeki rakamları açıklayan Kirişci, "Büyükbaş hayvancılıkta yüzde 72 artışla 17 milyon başa ulaştık. Küçükbaşta yüzde 76 artışla 56,3 milyona ulaştık. Arı kovanında yüzde 114 artışla 9 milyon kovana eriştik. Yüzde 46'lık artışla 367 milyon kanatlı varlığına ulaştık. Karkas ağırlığında yapılan çalışmalarla yüzde 60 artışla 178 kilogramdan 284 kilograma çıktık. Kırmızı et üretimimiz yüzde 180 artışla 780 bin tondan 2,2 milyon tona, çiğ süt üretimimiz 8,4 milyon tondan 21,6 milyon tona, tavuk eti üretimimiz, rekor bir artış var, yüzde 245 artışla 2,4 milyon tona ulaştırmış olduk. Bal üretimimiz yüzde 53 artışla 114 bin tona ve bu bizi dünyada 2 katına çıkarmış oldu. Hayvancılığa toplam destek içerisinden sadece yüzde 4,4'lük bir pay ayrılıyordu ama bugün gelinen nokta itibarıyla artık yüzde 25 destek veriyoruz. Sertifikalı tohumluk üretimimiz 9 kat artışla 1,4 milyon tona erişmiş durumda" ifadelerini kullandı.

'ÇAM SAKIZI ÇOBAN ARMAĞANI'

Düve alım destekleriyle ilgili de müjde veren Kirişci, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz özellikle bu kapsamda düve yetiştirme merkezlerinden temin edilen hayvanlara yüzde 50, bakanlığımızca belirlenen diğer işletmelerden temin edilen hayvanlara da yüzde 40 hibe desteği vereceğiz. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Bu kapsamda birazcık da istisnalarımız var. Onları da söylemekte yarar var. Bu kapsamda desteklemeye başvuran tüm gazi veya birinci derece şehit yakınlarını desteklemeden yararlandıracağımızı da belirtmek istiyorum. Bu da onlara bir çam sakızı çoban armağanı. Bu da hayırlı uğurlu olsun." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2023-05-08 16:46:18



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