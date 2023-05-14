Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir'de ilk oylar verildi



Furkan KAVUKLU-Fahrettin TOKER-Ahmet KORKMAZER/KIRŞEHİR, (DHA)KAYSERİ, Kırşehir ve Nevşehir'de Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ilk oylar kullanıldı.

Sabah erken saatlerde okullara gelen sandık görevlileri, hazırlıklarını tamamlandıktan sonra seçmenleri içeri almaya başladı. Seçmenler, kimlik ve seçmen kaydı kontrolü sonrası kendilerine verilen oy pusulalarını alıp, kabinlerde tercihini yaptı. Kayseri'de 3 bin 170 sandıkta 1 milyon 26 bin 10 seçmen, Kırşehir'de 691 sandıkta 174 bin 227 seçmen, Nevşehir'de ise 756 sandıkta 225 bin 30 seçmen oy kullanacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Furkan KAVUKLU-Fahrettin TOKER-Ahmet KORKMAZER

2023-05-14 10:48:21



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