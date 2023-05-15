Kırşehir'de AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı



Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; AK Parti ve CHP 1'er milletvekilliği kazandı.

Seçmen sayısının 174 bin 227 olduğu Kırşehir'de, 152 bin 511 kişi sandık başına gitti. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; kullanılan oyların 148 bin 588'i, geçerli sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde; AK Parti 57 bin 260, CHP ise 43 bin 585 oy aldı. Bu sonuçlara göre; AK Parti'den Necmettin Erkan (46), CHP'den Metin İlhan (51) milletvekili oldu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ NECMETTİN ERKAN

1977'de Kırşehir'de doğan Erkan'ın öğrenim hayatı, Kırıkkale'de geçti. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisansını tamamladı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nde ve Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret Bölümü'nde yüksek lisanslarını tamamladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çalışan Erkan, 2005'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde başkan danışmanı olarak görev yaptı. Farklı kurumlarda çeşitli görevlerde bulunan Erkan, son olarak 27'nci dönemde AK Parti'nin Kırşehir milletvekili oldu. Erkan, evli ve 2 çocuk babası.

CHP MİLLETVEKİLİ METİN İLHAN

1972 yılında Kırşehir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Kırşehir'de tamamlayıp, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden yılında mezun oldu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Bölümü'nde ihtisasını tamamladıktan sonra Mucur Devlet Hastanesi'nde görev yaptı. Aynı hastanede 5 yıl süre ile başhekimlik yaptı. 2009 yılında Kırşehir Devlet Hastanesi'nde göreve başladıktan sonra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Dahiliye Bölümü'ne Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP'de milletvekili seçilen İlhan, evli ve 3 çocuk babası. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2023-05-15 14:49:25



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