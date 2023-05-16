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Kırşehir'de ailesinin haber alamadığı kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

DHA

Kırşehir'de ailesinin haber alamadığı kadın evinde öldürülmüş halde bulundu


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de, ailesinin uzun süre haber alamadığı 38 yaşındaki G.T. isimli kadın, evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Olay, Ankara Caddesi 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. G.T. isimli kadından uzun süre haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri dairede G.T.´yi kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan G.T´nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından G.T.´nin cansız bedeni Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, cinayetin şüphelisi kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2023-05-16 23:24:16

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