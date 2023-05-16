Kırşehir'de ailesinin haber alamadığı kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de, ailesinin uzun süre haber alamadığı 38 yaşındaki G.T. isimli kadın, evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Olay, Ankara Caddesi 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. G.T. isimli kadından uzun süre haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri dairede G.T.´yi kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan G.T´nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından G.T.´nin cansız bedeni Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, cinayetin şüphelisi kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2023-05-16 23:24:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.