Kırşehir'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü



Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de Erkan Çelebi (38), birlikte gittiği gece kulübünün çıkışında tartıştığı arkadaşı Cebrail Tekinarslan (40) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaman ilçesi Çiftlikli Mahallesi'nde meydana geldi. Cebrail Tekinarslan, iddiaya göre arkadaşı Erkan Çelebi ile birlikte bir gece kulübüne geldi. Gece kulübünün çıkışında, Tekinarslan ile Çelebi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Cebrail Tekinarslan cebinden çıkardığı bıçağı Erkan Çelebi'nin kalbine sağladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkan Çelebi'nin cansız bedeni Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Cebrail Tekinarslan'ı gözaltına aldı. Otopsi işlemlerinin ardından, ailesi tarafından teslim alınan Çelebi'nin cenazesi Akpınar ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Cebrail Tekinarslan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2023-05-24 23:18:02



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