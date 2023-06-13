Lise öğrencisine tacizde bulunan servis şoförü: Fiziğinden ve sesinden etkilendim



Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de servis aracına binen 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan servis şöförü Murat Y. (39) duruşmada, "Sadece kızla başbaşa konuşurken sesinden ve fiziğinden etkilendiğim için elimde bulunan peçeteye boşaldım. Peçeteyi atarken pantolonuna bulaşmıştır" dedi. Gözyaşları içinde ifade veren mağdur liseli öğrenci ise, "Psikolojimi bozdu, geleceğimi mahvetti" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma eksik evraklar nedeniyle ertelenirken, sanık Murat Y. tutuklandı.

Olay, 2 Kasım 2021 günü Kırşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, Kırşehir´de bir lisede okuyan genç kız, evine gitmek için Murat Y.´nin kullandığı öğrenci servisine bindi. Serviste bulunan öğrencileri dağıttıktan sonra Murat Y., çok acil bir işinin çıktığını ve hemen halletmesi gerektiğini belirterek, minibüsü çevresinde herhangi bir kimsenin bulunmadığı yere park etti. Murat Y., aracının kapılarını kilitledikten sonra, lise öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Olay, tacize uğrayan öğrencinin şikayeti ile ortayı çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Y., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Murat Y. tutuklandıktan 6 gün sonra yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mağdur öğrencinin olay günü üzerinde olan kot pantolonunda şüphelinin menisinin tespit edildiği raporu dosyaya sunuldu. Ancak ailenin avukatı Şahin Antakyalıoğlu´nun Murat Y.'nin tutuklanması talebi reddedildi.

'PEÇETEYİ ATARKEN PANTOLONUNA BULAŞMIŞTIR'

Bugün Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Y., mağdur F.K. ve avukatlar katıldı. Mahkemede ifade veren sanık Murat Y., "Ben F.K.'ya karşı herhangi bir cinsel münasebette bulunmadım. Yalan söylüyor. Sadece kızla başbaşa konuşurken sesinden ve fiziğinden etkilendiğim için elimde bulunan peçeteye boşaldım. Peçeteyi atarken pantolonuna bulaşmıştır. Benim cinsel bir girişimim olmadı. İftira atıyorlar" dedi.

'GÖZÜ DÖNMÜŞ GİBİYDİ, ŞİKAYETÇİYİM, GELECEĞİMİ MAHVETTİ'

Mağdur lise öğrencisi ise gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, "O gün serviste bir anda işinin çıktığını, kısa süreceğini söyledi. Aracı ıssız bir yere sürdü. Etrafta kimse yoktu. Aracın kapılarını kilitledi ve hızla üzerime geldi. Elbiselerimi çıkardı. Çok uğraştım engel olmak için ama başaramadım. Çok korktum sesimi dahi çıkaramadım. Kıyafetlerimi çıkardıktan sonra cinsel münasebette bulundu. Gözü dönmüş gibiydi. Şikayetçiyim. Psikolojimi bozdu, geleceğimi mahvetti" diye konuştu.

Mahkeme heyeti eksik evraklar nedeniyle duruşmayı ertelerken, sanık Murat Y. suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2023-06-13 19:10:03



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