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Kırşehir'de etkili olan sağanakta 10 küçükbaş hayvan öldü

DHA

Kırşehir'de etkili olan sağanakta 10 küçükbaş hayvan öldü


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Boztepe ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan öldü.
Kırşehir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. Sağanak  nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Boztepe ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan öldü. Kent genelindeki ekili tarım arazileri de zarar gördü. Sağanak nedeniyle müstakil bir evin çatısının bir bölümü yıkıldı. Belediye ekipleri yolları temizlemek için çalışma başlatırken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım arazilerinde zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2023-06-13 19:32:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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