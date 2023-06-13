Kırşehir'de etkili olan sağanakta 10 küçükbaş hayvan öldü



Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Boztepe ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan öldü.

Kırşehir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Boztepe ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan öldü. Kent genelindeki ekili tarım arazileri de zarar gördü. Sağanak nedeniyle müstakil bir evin çatısının bir bölümü yıkıldı. Belediye ekipleri yolları temizlemek için çalışma başlatırken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım arazilerinde zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2023-06-13 19:32:55



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