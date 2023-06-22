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Köpekten 'Öldür' talimatı aldığını savunan cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet

DHA

Köpekten 'Öldür' talimatı aldığını savunan cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de besici Hamdi Aydoğan'ı (30) eşeğin boynundaki iple boğan, mahkemedeki savunmasında köpekten öldür talimatı aldığını söyleyen Bayram Erdoğdu (31), 'Kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 2 Ağustos'ta, Boztepe ilçesinde meydana geldi. Uzunpınar köyünde oturan besici Hamdi Aydoğan, 31 Temmuz'da ayrıldığı evine dönmedi. Ailenin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, Aydoğan'ın bulunması için çalışma başlattı. Dron destekli aramalarda Aydoğan, Çevirme köyü yakınlarında boş arazide ölü bulundu. Boğazında ip izine rastlanan Aydoğan'ın cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İlk otopsi raporunda Aydoğan'ın iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Aydoğan'ın en son, besici Bayram Erdoğdu ile görüştüğü belirlendi. Şüpheli Erdoğdu, jandarma tarafından gözaltına alındı. Bayram Erdoğdu, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Erdoğdu hakkında 'Kasten öldürme' ve Aydoğan'ın 4 ineğini yağmalamaya çalıştığı gerekçesiyle de 'Yağma' suçundan dava açıldı. Dava sürecinde Bayram Erdoğdu'nun avukatının talebiyle sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili rapor sonucu mahkemeye sunuldu. Sağlık kuruluşları tarafından, Erdoğdu'nun akli dengesinin yerinde olduğu rapor edildi.
'GÜVENDİĞİM İÇİN, BOŞ SENEDE İMZA ATTIM'
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, sanık Erdoğdu ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede Hamdi Aydoğan'ı öldürdüğünü itiraf eden Bayram Erdoğdu, "Hamdi ile aramızda 4 büyükbaş hayvan için alacak verecek meselesi vardı. Kendisinden 4 büyükbaş hayvan aldım ve boş senede imza attım. Atarken de sözlü olarak 40 bin TL olarak fiyatı belirledik. Sonrasında Hamdi ona olan borcumun 300 bin TL olduğunu söyledi. Kendisine güvendiğim için boş senede de imza atmıştım. Borcumun bu kadar olmadığını söyledim ve tartışmaya başladık. Amacım öldürmek değildi. O anlık öfkeyle, yerde bulunan baltayla önce kafasına vurdum, bayıldı. Sonra köpeğimin bana, 'Bence öldürmelisin, yoksa o seni öldürecek' demesi üzerine eşeğimin boğazındaki iple boğarak öldürdüm" diye konuştu.
KARARA İTİRAZ ETTİ
Mahkeme heyeti sanık Erdoğdu'yu 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karara itiraz eden Erdoğdu, "Köpeğin talimatı üzerine öldürdüğüm davada bana verilen cezayı kabul etmiyorum. Ben talimat üzerine kendisini öldürdüm" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2023-06-22 11:31:15

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