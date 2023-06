Yağışlarla birlikte Seyfe Gölü'nde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de bulunan ve İç Anadolu Bölgesi'nin önemli su kaynaklarından Seyfe Gölü, son yağışlarla birlikte yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Kırşehir Çevre Ekoloji Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Mustafa Bağ (70), "Her sene bu dönemde yağışlarla birlikte Seyfe Gölü´nde su seviyesinde artış meydana geliyor. Şu an yüzde 80´lere kadar ulaşmış durumda. Seyfe Gölü´nün kaynakları açılmazsa, göl aynasında bulunan suyun göle hiçbir faydası yok. Geçen yıl haziran sonu gibi kuruyan gölün suları bu yıl ağustos ayında tamamen çekilmiş olacak" dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nin su kaynaklarından Seyfe Gölü, 1989 yılında 1'inci derece sit alanı, 1990 yılında tabiat koruma alanı ilan edildi. 1994 yılında Ramsar sözleşmesi ile uluslararası düzeyde korunması garanti altına alınan 152 bin hektarlık Seyfe Gölü, geçen haziran ayında kuraklıkla mücadele etti. Hava sıcaklıklarının artmasıyla son yıllarda tamamen kuruyan Seyfe Gölü'nde, son yağışlarla birlikte su seviyesinde artış yaşandı. 183 kuş türünden sadece 25 türün kaldığı göldeki su oranı yüzde 80 seviyesine ulaştı. Gölün suyla dolması ile birlikte flamingolar yeniden Seyfe Gölü'ne uğrayarak, mola vermeye başladı. Gölde, gerekli önlemler alınmazsa ağustos ayında tekrar kuruyacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kırşehir Çevre Ekoloji Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Mustafa Bağ, "Seyfe Gölü Kırşehir´in güneydoğusunda bulunan tektonik yapıya sahip sodalı ve tuzlu bir su yapısı olan tabandan beslenmeyen, ana kaynaklardan beslenen bir göldür. Yağış düzensizliği, yağışların zamanında ve etkili olmaması nedeniyle Seyfe Gölü zaman zaman kuraklık tehlikesi çekmekte. Göl 2005 yılından itibaren kuruma periyoduna girdi. Yağışların çok olması çok fazla etkili değil. Çünkü Seyfe Gölü´nü besleyen ana kaynaklar ortadan kaldırıldı. Yağışlarla beraber aldığı su da küresel ısınmanın etkisiyle ve aşırı yükselen ısılarla beraber kısa bir sürede buharlaşarak yok olmakta" diye konuştu.

'AĞUSTOS AYINDA SULAR YENİDEN ÇEKİLECEK'

Ağustos ayında yeniden kuraklığın geleceğini söyleyen Bağ, "Her sene bu dönemde yağışlarla birlikte Seyfe Gölü´nde artış meydana geliyor. Yüzde 40-50 oranında bir doluluk seviyesine ulaşıyor. Şuan yüzde 80´lere kadar ulaşmış durumda. Seyfe Gölü´nün kaynakları açılmazsa, göl aynasında bulunan suyun göle hiçbir faydası yok. Geçen yıl haziran sonu gibi kuruyan gölün suları bu yıl ağustos ayında tamamen çekilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

'183 ÇEŞİT KUŞ TÜRÜNDEN 20-25 KUŞ TÜRÜ KALDI'

Seyfe Gölü´nde kuş türlerinde azalmalar meydana geldiğini söyleyen Bağ, şöyle konuştu: "Seyfe Gölü´ndeki yaban hayatını kanatlı kuş türleri teşkil eder. Daha önce ağırlıklı olarak gelen flamingo, bu bölge kurumadan önce kuluçkaya yatarken, yaklaşık 10 senedir yuva yapma ve kuluçkaya yatma işlemi gerçekleştirmiyor. Daha çok Kızılırmak Havza´sında konakladıklarını biliyoruz. Daha önceki yıllarda yaklaşık 183 çeşit kuş türü tespit edilmiş. 2005´den itibaren kuruma periyoduna girmiş gölde yaptığımız sayımlarda ise ağırlıklı olarak turnada azalma gördük. Diğer türlerde kaşık gaga, suya bağımlı olan kuşlardan kara leylek ve pelikan artık hiç gelmiyor. Onları görmek mümkün değil. 183 geçici kuşları saymazsak bölgede yaklaşık 20-25 civarı bir kuş türü saymak mümkün."

'SEYFE GÖLÜ´NÜ YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Seyfe Gölü'nde incelemelerde bulunan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ise, "Seyfe Gölü gerçekten gözle görülür bir derecede su seviyesine ulaştı. Geçmişteki kuraklıktan kaynaklı bir takım sorunlar yaşanmış. Bilindiği üzere 185´e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla Seyfe Gölü´nün korunması, yaşatılması buradaki canlılar içinde bizler içinde çok önemli. Burası ilimizin en önemli turizm potansiyeline sahip yerlerden bir tanesi. İnşallah en kısa zamanda eski günlerine ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Su seviyesinin korunması ve bölgenin turizme kazandırılması noktasında birtakım düşüncelerimiz var. Bunları en kısa zamanda hayata geçirerek Seyfe Gölü´nü hem ilimizin hem de ülkemizin önemli bir uğrak noktası haline getirmek için gayret edeceğiz" dedi. (DHA)

