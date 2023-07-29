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        Kırşehir'de iş hanında çıkan yangında 9 iş yeri zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 01:54
        Kırşehir'de iş hanında çıkan yangında 9 iş yeri zarar gördü

        Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de, iş hanında çıkan yangında 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 00.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Kuşdilli Mahallesi 2'nci Sokak'taki Dedeli İş Hanı'ndaki bir iş yerinde çıktı. İş hanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 9 iş yerini kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

        2023-07-29 01:53:41

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