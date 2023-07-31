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        Kamyonetle otomobil çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:59
        Kamyonetle otomobil çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı

        Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Kırşehir-Kaman yol ayrımında meydana geldi. Gülser Pınar (35) idaresindeki 10 AIN 999 plakalı kamyonet ile Umut Çakır (20) yönetimindeki 01 ACV 215 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Çakır ile yanındaki Mustafa Meşe (22) hayatını kaybetti, Gülser Pınar ile yanındaki Güven Pınar (14) ve Nejla Pınar (55) ise yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kazaya ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

        2023-07-31 10:58:31

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