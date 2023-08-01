Avrupa şampiyonu milli boksör Yoncagül Yılmaz, memleketinde coşkuyla karşılandı

Yoncagül Yılmaz: İstiklal Marşımızı okuttum, çok gurur vericiydi

Fahrettin TOKER / KIRŞEHİR, (DHA) Romanya'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası´nda altın madalya kazanan Kırşehirli Yoncagül Yılmaz´a (16) memleketinde tören düzenlendi. Törende konuşan Yılmaz, "İstiklal Marşımızı okuttum, çok gurur vericiydi. Avrupa şampiyonu oldum. Bundan sonraki hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu" dedi.

Kırşehir'de yaşayan Yoncagül Yılmaz, Romanya'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası´nda Macar rakibini yenerek altın madalya kazandı. Kente gelen Yılmaz için Kırşehir Valiliği´nde tören düzenlendi. Törene Vali Hüdayar Mete Buhara, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Gençlik Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Yoncagül Yılmaz'ın ailesi ve arkadaşları katıldı. Törende konuşan Vali Buhara, önemli bir başarı elde eden Yoncagül Yılmaz'ı tebrik etti. Avrupa Şampiyonu Yılmaz ise "Spor salonu evimize çok yakındı. Arkadaşlarım sürekli gidiyordu ve beni de çağırıyordu. Küçük yaşta oraya giderek başladık. Şimdi Avrupa şampiyonu oldum" diye konuştu.

Şampiyon olduğundan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yılmaz, "Ülkemi güzel bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. İstiklal Marşımızı okuttum, çok gurur vericiydi. Avrupa şampiyonu oldum. Bundan sonraki hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu" ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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2023-08-01 17:14:20