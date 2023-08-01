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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 18:11
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 45 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 84 ekibin katılımı ile belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenlendi, 49 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 5.5 kilogram kubar esrar, 1400 adet sentetik hap, 94 gram metamfetamin, 15 gram bozai, 200 kök kenevir, 14 gram Skunk, 3 gram kokain, 1 gram eroin, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 45 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

        2023-08-01 18:10:40

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