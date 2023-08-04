Kırşehir'de Optimist Yelken Yarışları'nın startı verildi

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen 4-5-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Optimist Yelken Yarışları'nın startı verildi.

7 ilden 50 sporcunun katıldığı ve 3 gün sürecek Optimist Yelken Yarışları'nın startı, Hirfanlı Baraj Gölü´nde verildi. Düzenlenen organizasyona, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Türkiye Yelken Federasyonu´nun organizasyonunda çok güzel bir faaliyete katıldık. Titizlikle hazırlanılmış bir faaliyetten dolayı emeği geçenlere teşekkür ederim. 7 ilden yaklaşık 50 sporcumuzla buradayız. Her geçen yıl sayının artarak katılımın artacağını öngörüyoruz. Bizim için en önemli konu, sporumuza en uygun rüzgarla karşılaşmamız. Burası bu açıdan gerçekten bir cennet konumunda. Plajın, suyun ve rüzgarın bizim sporumuz için elverişli olması, ileride daha büyük bir organizasyon gerçekleştirmemize vesile olacak. Yelken Federasyonu bünyesinde bir Anadolu ligi tasarlıyoruz. Anadolu liginin ilk ayağı olarak burada seneye yarışımızı tekrarlayacağız. Valimiz ve gençlik müdürümüz her yıl geleneksel hale getirilmesini talep ediyorlar. Bizde federasyon olarak buna sevinçliyiz ve son derece desteklerimizi vereceğiz" dedi.

'YELKEN YARIŞMALARINDA HEDEFİM, HER YIL BİRİNCİLİK'

Yelken yarışmacılarından Ece Şükran Büyük ise (10), "Bizler bu spora beşikdüzü yelkenle başladık. Yarışmak için Trabzon´dan Kırşehir´e geldik. Eniştem, çalıştığım kulübün sahibi olduğu için orada 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Kırşehir gerçekten çok güzel. Aslen Ispartalıyım ve burası da Isparta´ya benziyor. Biraz sıcak ama çok güzel. Bundan sonraki hedefim yelken yarışmalarında her yıl birincilik" diye konuştu.

'DEPREMİN ETKİSİNİ ATLATAMADIK'

Deprem Bölgesi olan Hatay İskenderun´dan yarışmaya katılan İskenderun İhtisas Su Sporları Kulübü antrenörü Ceyda Yancı da (33), "Öğrencilerimizle birlikte, büyük bir yıkımın olduğu Hatay ilinin İskenderun ilçesinden geliyoruz. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Çocukların bu tip organizasyonlarda yer almaları hem depremlerin etkisini azaltmak açısından hem de bu noktada birazda hava değişimi olması açısından çok önemli. Bizler veliler olarak destek veriyoruz. Depremin etkisini atlatamadık. Bu çocuklar orada depremi yaşadı. Etkisi illaki bir şekilde devam edecek. Bizler en azından sporla bu etkinin azalmasını, unutma şansları yok ama normalleşerek hayata bir şekilde sporla devam etmeleri için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hirfanlı Barajı´nda düzenlenen Optimist Yelken Yarışmaları, 6 Ağustos tarihine kadar devam edecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yelken yarışlarından görüntüler

-Detay görüntü

-Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'ın konuşması

-Yarışmacılardan Ece Şükran Büyük'ün konuşması

-Antrenör Ceyda Yancı'nın konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2023-08-04 16:17:11