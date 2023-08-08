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        Tartıştığı, Kıbrıs gazisi babasını öldürdü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 10:15
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        Tartıştığı, Kıbrıs gazisi babasını öldürdü
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        Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de Barış Altınok (40), tartıştığı Kıbrıs gazisi babası Duran Altınok´u (70) tabanca ile vurarak öldürdü.

        Olay, saat 02.00 sıralarında merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde meydana geldi. Barış Altınok (40) ile Kıbrıs gazisi babası Duran Altınok arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Barış Altınok evde bulunan tabancayı alıp, babasına ateş açtı. Silah seslerini duyan komşular, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Altınok´un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayın ardından kaçan Barış Altınok, sabah saatlerinde bir evin bahçesinde saklanırken jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Altınok, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

        2023-08-08 10:14:55

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