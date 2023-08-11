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        Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 10:45
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        Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
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        Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ile Zübeyir Güneş (45) hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Kırşehir-Mucur kara yolunda meydana geldi. Cesur Uras (40) yönetimindeki 16 AUK 097 plakalı kamyon ile Zübeyir Güneş (45) idaresindeki 66 N 9996 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Güneş hayatını kaybetti, eşi Ayten Güneş (45) ile çocukları Hümeyra (24) ve Emrehan Güneş (17) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

        2023-08-11 10:44:04

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