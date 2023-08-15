Kırşehir'de ağaçlık alanda çıkan yangın, askeri bölgeye sıçradı

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'in Kaman ilçesi Hirfanlı kamp alanındaki ağaçlık bölgede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Kışlası Eğitim Uygulama Merkezi'nin bulunduğu bölgeye sıçradı. Askeri bölge tedbir amacıyla boşaltılırken, yangın 4 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Kaman ilçesi Hirfanlı kamp alanındaki ağaçlık bölgede meydana geldi. Hirfanlı kamp alanındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Kışlası Eğitim Uygulama Merkezi'nin bulunduğu bölgeye sıçradı. İhbar sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Askeri alan tedbir amacıyla boşaltıldı. Yapılan çalışmalara yangın helikopteri ile de destek verildi. Ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye erlerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgede tedbir alan jandarma, araç geçişlerine izin vermiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yangın çıkan bölgeye gelerek incelemede bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Buhara, "Saat 17.15 gibi ihbar aldık. Bizim burada Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitim kampımız mevcut. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait kamp alanımızda var. Burada Hirfanlı köyümüz de var. Dolayısıyla yoğun yaşamın olduğu ağaçlık bir alanda yangın ile baş başa kaldık. Fakat ekiplerimizin zamanında müdahalesi ile kısa zamanda kontrol altına aldık. Şu an itibariyle soğutma çalışmaları devam ediyor. Her türlü ihtimale karşı tedbirli olmaya devam edeceğiz. Bölgemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah beterinden korusun. Yangın büyük bir alanda etkili oldu. Çevre illerden gelen ekiplerimiz de buradaydı. Onların da desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına aldık" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2023-08-15 00:14:51