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        Kırşehir'de boş arazide çıkan yangın 4 katlı binanın depo kısmına sıçradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 20:25
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        Kırşehir'de boş arazide çıkan yangın 4 katlı binanın depo kısmına sıçradı
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        Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de boş arazide çıkan yangın, 4 katlı binanın depo olarak kullanılan depoya sıçradı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, binanın büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında Ahi Evran Mahallesi 8'inci Sokak'taki boş arazide çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 4 katlı binanın depo olarak kullanılan bölümüne sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yangında can kaybı olmadığı öğrenilirken, binanın büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Yan binada oturan Ali Fidan Güler (22), "Yükselen dumanları fark ettik. Kuru otlardan çıkan ateş binanın alt bölümünde depo olarak kullanılan spotçunun malzemelerine, oradan da binaya sıçramış. Hemen itfaiye ekiplerini aradık. Bizimde evimize sıçrar diye çok korktuk. Dumandan baya etkilendik" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

        2023-08-21 20:24:02

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