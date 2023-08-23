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        Bakan Koca'yı örnek alan depremzede genç, Kırşehir Tıp'ı kazandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 18:19 Güncelleme: 23.08.2023 - 18:20
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        Bakan Koca'yı örnek alan depremzede genç, Kırşehir Tıp'ı kazandı
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        Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat toplantısına katıldı. Toplantıda, Kırıkhan'dan gelen depremzede Veli Şulan, Bakan Koca'ya, "Evimiz yıkıldı buraya geldik. Ben sizi, 2019 yılında televizyonda izlerken, aileme beğendiğimi söyledim. Oğluma dedim ki 'İmkanım yok okuyacaksın ama Fahrettin Koca Bakanım gibi bir doktor olacaksın.' Çocuk buraya geldi. Tıpı tutturdu" dedi.

        Fahrettin Koca da, "Ben onunla ilgileneceğim" diye konuştu.  

        Çeşitli ziyaretler için Kırşehir'e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Toplantıda söz alan, Hatay'da depremde evleri yıkılan ve Kırşehir'de yaşayan Veli Şulan, oğlu Yasin Şulan'ın üniversite sınavında Tıp Fakültesini kazandığını söyledi. Baba Şulan, oğluna tıp okuyup Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi doktor olması nasihatinde bulunduğunu belirtti. Baba ve oğlunu tebrik eden Bakan Koca, "Ben onunla ilgileneceğim" diye konuştu.

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geldiğini anlatan depremzede Veli Şulan, "Evimiz yıkıldı buraya geldik. Ben sizi televizyonda bir bakan olarak izlerken beğendiğimi söyledim. Oğluma dedim ki 'İmkanım yok okuyacaksın ama Fahrettin Koca Bakanım gibi bir doktor olacaksın.' Çocuk buraya geldi. Tıpı tutturdu. İmkanım da yok. Fakat inşallah sizi örnek alacak. Kırşehir tıpı kazandı" ifadelerini kullandı.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Nereyi kazandı? Tanışalım" cevabını verdi.

        Ardından baba ve oğlu sahneye çıkarak Bakan Koca ile tanıştı. Baba Şulan, "Allah sizden razı olsun. Bu sizin örneğiniz. Kırşehir'e geldiğinizde gözünüz, kulağınız ayağınız olur. Sizin yerinizi dolduramasa da, doldurmaya çalışır inşallah. Camiye gider namazını kılar, kitabını okur gelir" derken, Bakan Koca ise "Doldurur doldurur, geçer inşallah ben ilgilenirim" dedi.

        Bakan Koca ve Veli Şulan arasında yaşanan bu diyalog salonda uzun süre alkışlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

        2023-08-23 18:19:01

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