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        Bakan Koca: Türkiye'de Eris ve benzeri alt varyant görülmedi (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 21:47 Güncelleme: 23.08.2023 - 21:48
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        Bakan Koca: Türkiye'de Eris ve benzeri alt varyant görülmedi (3)
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        GENÇLİK BULUŞMASINA KATILDI

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaretinin ardından, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen 'Gençlik Buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Koca, "Gençliğin en belirgin vasfının hayata meydan okuma hali olduğunu düşünürüm. Bazen kültürel ve toplumsal alışkanlıklarımızda şöyle bir çelişkinin su yüzüne çıktığını görürüz. Bir taraftan gençlerimizi geleceği inşa edecek, milletimizin umudu özneler olarak hayal ederiz. Diğer taraftan gençlerin ideallerine yön çizme sayılabilecek hatalara düşebiliriz. Gençlerimiz yaşamlarına yön verilmesine isyan ederler. Biz büyüklerdeki gençlerimizi kuşatan tehditlere karşı gençlerimizi koruma hissi, bazen otoriter bir baskı veya belirleme faaliyeti olarak algılanabilmektedir" dedi.

        'KARŞIMIZDA KÜRESEL BİR FİRMA VAR'

        Programdaki gençlerden Beyza Nur Yıldız'ın, 'şu anda SMA hastalarının 2 yaşının altında almaları gereken bir ilaç var. Bu ilaç yurt dışında üretiliyor. Bu ilaçla ilgili herhangi bir gelişme var mı?' sorusunu yanıtlayan Bakan Koca, "Bu konu son derece önemli ve hassas. Biraz da istismar edilen bir konu. Karşımızda küresel bir firma var. Cümlelerimi seçerek konuşuyorum. O firma her türlü yolu deniyor. Bu ilacın etkinliği ancak erken dönemde verildiğinde mümkün olur. Kimi 3 ay kimi 6 ay olarak uygulayan ülkelerimiz var. Burada belirtiler başladıktan sonra solunum sıkıntısı başladıktan sonra bu ilacın bir etkisinin olmadığını biliyoruz. Biz bununla ilgili firmayla görüşüyoruz. Firma şu an benim söylediklerimi dahi bir strateji ile takip ediyor. Biz de diyoruz ki, 'Çocuklarımız için her şeyi yaparız' ama biz firmaya mahkum olamayız" diye konuştu.

        VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

        Bakan Koca, Gençlik Buluşması programının ardından Terme Caddesi esnafı ziyaret etti. Esnaf ile sohbet eden Bakan Koca, vatandaşlar ile birlikte fotoğraf da çektirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Furkan KAVUKLUFahrettin TOKER

        2023-08-23 21:46:31

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