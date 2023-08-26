Tour off Anatolia Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası´nın 3'üncü etabı Kırşehir'de gerçekleşti

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Uluslararası Bisiklet Birliği'nce (UCI) sınıflandırılan 24-27 Ağustos'ta Kayseri, Nevşehir'de düzenlenen Tour off Anatolia Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası´nın 3'üncü etabının startı Kırşehir´de verildi.

Programa Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı. Amatör ve profesyonel bisikletçilerden oluşan 200 bisikletçi yer aldığı yarışa, Cacabey Meydanı´nda start verildi. Yarış, Kaman ilçesinde sona erecek.

Yapılan bu yarışların şehirler için bir başarı olduğunu söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön, "Aslında Kırşehir bugün tarihi bir gün yaşıyor. Biz bunu, bugün bir bisiklet yarışı olarak görürsek Kırşehir´e ve yapmış olduğumuz bu organizasyona gölge düşürmüş oluruz. Uluslararası UCİ takviminde bugün Kırşehir tescil edilmiş vaziyette. Dünya Bisiklet Birliği tarafından Kırşehir´in sağlığı, parkuru, güvenliği, emniyeti ve Kırşehir´deki organizasyon yapma yeteneğinin UCİ tarafından tescili demektir. Bu, şehir için bir başarıdır. Bu, Türkiye Bisiklet Federasyonu için yeni bir bisiklet şehri anlamına gelmektedir" dedi.

'BU SPOR ÜLKEMİZDE DAHA GÜZEL YERLERE GELECEK'

Bu sporun Türkiye´de daha güzel yerlere geleceğini söyleyen Nasuh Yılmazdağ (35), "İzmir´den Kırşehir´e 3-4 arkadaş çok hevesli ve isteyerek geldik. 35 yaş kategorisinde mücadele ediyoruz. Hepimizin sorumlulukları var. Çalışıyoruz, işyerimizden izin aldık. Ailemizi geride bıraktık. Bugün 3´üncü gündeyiz. İlk gün zamana karşıydı. 2'nci gün, noktadan noktaya yarışımız oldu. Bugün de Neşet Ertaş´ın diyarı güzel Kırşehir' deyiz. Burada 47 kilometrelik bir maraton yarışımız olacak. Burada spora herkesin bakışı çok güzel. Yaklaşık 20 yıldır bu sporu yapıyorum. Belli noktalarda ara vermek zorunda kalmıştım. Hayatımdan bisiklet hiç eksik olmadı. Hem ulaşım amaçlı hem de spor amaçlı sürekli kullanıyorum. Umarım bu spor ülkemizde daha güzel yerlere gelecek" diye konuştu.

'AİLEM BU SPORU YAPMAMI HİÇ İSTEMEDİ'

Ailesinin sağlığından endişe ettiği için yarışlara katılmasını istemediğini söyleyen, Aytekin Aşık (28), "Bu sporu 4 yıldır profesyonel bir şekilde yapıyorum. Bu yarışa katılmak çok güzel oldu. Tekniğin çok fazla olmadığı bir etaba denk geldim. Bu spor bana arkadaş, çevre, sağlık, gezme olarak bir çok değer kattı. Bu spor insanı çok rahatlatıyor. Ailem ilk başta bu sporu yapmama karşı çıktı. Düşmelerden ve bölgesel kırılmalardan dolayı hiç istemedi. Ondan sonra alıştılar ve artık karşı çıkmamaya başladılar. Bugünkü yarışlarda ilk 10´a girmeyi hedefliyorum. İlk günkü yarışı 12'nci olarak bitirdim. İkinci günde 15'inci sırada yer aldım. Çok fazla tekniğim yok ama maratonda daha iyiyim. O yüzden bugün kendimi daha şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön'ün konuşması

-Yarışa katılan Nasuh Yılmazdağ'ın konuşması

-Yarışa katılan Aytekin Aşık'ın konuşması

-Yarışmadan genel ve detaylarDHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2023-08-26 16:39:16