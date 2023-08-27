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        Kırşehir FSK - Esenler Erokspor: 1-3

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 23:55 Güncelleme: 27.08.2023 - 23:56
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        Kırşehir FSK - Esenler Erokspor: 1-3
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        Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA) -

        STAT: Kırşehir Ahi

        HAKEMLER: Doğu Yılmaz, Akın Karabacak, Çağrıcan Pazarcıklı

        KIRŞEHİR FSK: Kadem Burak Yaşar, Mehmet Ersavaş (Dk.84 Furkan Tütüncü), Gökdeniz Varol (Dk.46 Güneş Güventürk), Cemal Talha Dinçer (Dk.62 Ümitcan Tokcu), Muhammet Serdar Yazıcı, Fatih Üge (62: Tolga Şahin), Gökay Güney, Hüseyin Ekici, Ömer Faruk Yılmaz (Dk.74 Mert Özyıldırım), Görkem Akdere, Nurullah Serbest

        ESENLER EROKSPOR: Ercüment Kafkasyalı, Sertaç Çam, Sakıb Aytaç (Dk.88 Kemal Tokak), Alper Kahraman (Dk.68 Maksut Taşkıran), Furkan Yaman, Onur Eriş (Dk.68 Ali Yavuz Kol), Serdar Cansu, Nafican Yardımcı (Dk.46 Eşref Korkmazoğlu), Yusuf Akyel, Onur Akbay, Taygun Vurgun (Dk.46 Sefa Narin)

        GOLLER: Dk. 45+2 Muhammet Serdar Yazıcı (Kırşehirspor) - Dk. 26 Furkan Yaman, Dk. 49 Yusuf Akyel, Dk. 79 Ali Yavuz Kol (Esenler Erokspor)

        SARI KARTLAR: Serdar Cansu, Onur Akbay (Esenler Erokspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ilk hafta maçında Esenler Erokspor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü deplasmanda 3-1 yendi.

        DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

        2023-08-27 23:54:34

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