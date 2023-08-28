Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası Yarışı, Kırşehir'de yapıldı

Fahrettin TOKER / KIRŞEHİR, (DHA)Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası Yarışı, yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla Kırşehir´de gerçekleşti. Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, "Bisiklet bizim gönül sevdamız. Sağlık, çevre, yaşam, spor için ve en önemlisi tabiattaki doğal dengelerin kurulması için egzoz gazının olmadığı, sigortasının olmadığı, teknolojinin önünde bir spor branşı olarak bisikleti tabana yayacağız. 7´den 70´e herkesin bu sporu yapması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Tour off Anatolia Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası´nın 3'üncü etabı için Kırşehir´e gelen sporcular, Neşet Ertaş Dağ Bisikleti Yarışı için 4 kilometre pedal çevirdi. Aşıkpaşa Tabiat Parkı´nda gerçekleşen programa Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen,Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön,Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir´in artık dağ bisikleti yarışlarınca tescilli bir şehir olduğunu söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, "Kırşehir´de çok güzel bir organizasyon gerçekleşiyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Kırşehir Valiliği iş birliği içerisinde kalbimizde hala sevgisini hissettiğimiz, sözlerin ve türkülerin üstadı Neşet Ertaş Olimpik Dağ Bisikleti Yarışı, Kırşehir´de gerçekleşiyor. Kırşehir halkı bizleri adeta bağrına bastı. Bu yarışa, ulusal ve uluslararası yarışmacılarımız katıldı. 4 etapta yarışmalar gerçekleşti ve muhteşem parkurlarda yarışmacılarımız mücadele etti. Türkiye´de dağ bisikleti parkuru Kırşehir´de gerçekleşti. Bu da ülkemiz açısından dağ bisikleti sporunda çok önemli gelişmelere ve atılımlara sebep oldu. Kırşehir'in uluslararası arenada bu parkurda önemli yarışları gerçekleştireceğine inanıyoruz. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bisiklet bizim gönül sevdamız. Sağlık, çevre, yaşam, spor için ve en önemlisi tabiattaki doğal dengelerin kurulması için egzoz gazının olmadığı, sigortasının olmadığı, teknolojinin önünde bir spor branşı olarak bisikleti tabana yayacağız. 7´den 70´e herkesin bu sporu yapması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

ZEKİ KAYGISIZ: CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU´NA HAZIRLANIYORUM

Türkiye Milli Takımı adına yarışlara katıldığını söyleyen Zeki Kaygısız (25) ise "Önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu var. Ona hazırlanıyoruz. Bu yarış da bizim için antrenman gibi oldu. Kırşehir ve parkuru çok güzel. Parkur üzerinde gerçekten çok emek verilmiş. Yaklaşık 4 kilometrelik bir parkurda 7 tur atacağız. 8 yıldır bu spor dalında yarışıyorum. Ailem ilk başlarda karşı çıkıyordu. `Oğlum okuluna, derslerine yoğunlaş´ diyordu. Üniversite hayatına başladıktan sonra milli takımda da devam ettiğim ve bu spordan gelir elde ettiğim için onlar da iyi yönden karşıladılar. Önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu var. Bütün konsantrasyonumu o yarışa hazırladım" ifadelerine yer verdi.

KARABAL: ANNEMİN ALDIĞI BİSİKLET SAYESİNDE BU SPORA BAŞLADIM

Annesinin aldığı bisiklet sayesinde spora başladığını söyleyen Selcan Bahar Karabal (25) da "Kırşehir´e ilk defa geldim. Bu sporda 1 yıldır yarışıyorum. Benim için biraz zor olacak ama tecbüre açısından güzel olacak. Umarım başarılı ve sağlıklı bir şekilde bitiririm. Ailem beni her zaman destekliyor. Zaten ilk bisikletimi annem almıştı. O şekilde başladım bu spora. Benimle gurur duyduklarını düşünüyorum" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bahattin Akyön'ün açıklamaları

Zeki Kaygısız'ın açıklamaları

Selcan Bahar Karabal'ın açıklamaları

-Yarışmadan genel ve detaylarDHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2023-08-28 00:34:22