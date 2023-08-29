Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Otomobil kız kardeşlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:18 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil kız kardeşlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kız kardeşten Çilem Ateş (38) öldü, Nursen Ateş (33) ise ağır yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Kırşehir-Kırıkkale kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. B.D. yönetimindeki 06 BJ 3229 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Çilem ve kardeşi Nursen Ateş'e çarptı. Kazada, Çilem Ateş öldü, kardeşi Nursen Ateş yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nursen Ateş, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, Çilem Ateş´in cenazesi ise morga götürüldü.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.D., polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

        2023-08-29 15:17:29

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de yufka üretilen işletmede 40 kadın istihdam ediliyor
        Kırşehir'de yufka üretilen işletmede 40 kadın istihdam ediliyor
        Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası Yarışı, Kırşehir'de yapıldı
        Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası Yarışı, Kırşehir'de yapıldı
        Kırşehir FSK - Esenler Erokspor: 1-3
        Kırşehir FSK - Esenler Erokspor: 1-3
        Kırşehir'de Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları yapıldı
        Kırşehir'de Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları yapıldı
        Anatolia MTB Stage Race, Kırşehir etabıyla tamamlandı
        Anatolia MTB Stage Race, Kırşehir etabıyla tamamlandı
        Anatolia MTB Stage Race, Kırşehir-Kaman etabıyla devam etti
        Anatolia MTB Stage Race, Kırşehir-Kaman etabıyla devam etti