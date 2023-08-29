Otomobil, kız kardeşlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Kırşehir'de, yolun karşısına geçerken kız kardeşi Nursen Ateş ile kendisine otomobil çarpan Çilem Ateş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ateş için Kırşehir Sanayi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ateş'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çilem Ateş, namazın ardından Ökse Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nursen Ateş'in tedavisinin ise hastanede devam ettiği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2023-08-29 17:15:38