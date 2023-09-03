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        Gelin, kına gecesinde magandanın açtığı ateşle vurulup yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 01:24 Güncelleme: 03.09.2023 - 01:24
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        Gelin, kına gecesinde magandanın açtığı ateşle vurulup yaralandı
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        ANKARA, (DHA)KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde, kına gecesinde av tüfeğiyle açılan ateşle saçmanın isabet ettiği gelin Merve Y. (28), yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

        Olay, 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Köseli beldesi Çiftlik Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Kına gecesinde tüfekle açılan ateş sonucu vücuduna saçma isabet eden gelin Merve Y., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı gelin, daha sonra Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Merve Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Düzgün Barış DENİZ

        2023-09-03 01:23:23

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