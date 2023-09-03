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        Gelin, kına gecesinde magandanın açtığı ateşle vurulup yaralandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:58 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:00
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        Gelin, kına gecesinde magandanın açtığı ateşle vurulup yaralandı (2)
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        GELİN TABURCU OLDU

        Kına gecesinde av tüfeğiyle açılan ateşle saçmanın kolunun altına isabet etmesi sonrası yaralanan gelin Merve Yıldırım (28), tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Olayın şüphelisi  Abbas Y.,  (43) ise ifadesinin alınmasının ardından hem gelin Yıldırım'ın hem de ailesinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Abbas Y.,  ifadesinde, "Yıllardır komşuyuz. Birbirimize hiç kötülüğümüz olmadı. Düğünde havaya ateş açarken saçma Merve kızımıza denk geldi. Asla bilerek yapmadım. Pişmanım" dedi. 

        'BİR TEK ARABADAN İNDİĞİMİZİ HATIRLIYORUM'

        Damat  Çağrı Altınkaynak ise, "Ne olduğunu hiç anlamadık. Merve ile birlikte dış çekime gitmiştik. Eve arabayla geldik. O sırada silah sesleri duyuldu Merve yere yığıldı. Bir tek arabadan indigimizi hatırlıyorum, onun dışında direkt hastaneye koşuştuk" dedi.

        Öte yandan, Merve Yıldırım'ın durumunun iyi olması ve hastaneden taburcu olması sonrası yarım kalan düğünün akşam saatlerinde Çiçekdağı Köseli Düğün Salonu'nda  devam edeceği öğrenildi. (DHA)Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

        2023-09-03 15:57:38

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