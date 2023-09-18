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        AK Parti'li Şen: Bizim kaybedecek bir 5 yılımız daha yok

        AHİLİKHaftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Önümüzde yerel bir seçim var. Bir önceki yerel seçimde Kırşehir'i kaybettik. Bizim kaybedecek bir 5 yılımız daha yok. Yarından tezi yok çalışmalara başlayarak bu şehir alınacaktır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 19:00 Güncelleme: 18.09.2023 - 19:05
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        AK Parti'li Şen: Bizim kaybedecek bir 5 yılımız daha yok
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        AHİLİKHaftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Önümüzde yerel bir seçim var. Bir önceki yerel seçimde Kırşehir'i kaybettik. Bizim kaybedecek bir 5 yılımız daha yok. Yarından tezi yok çalışmalara başlayarak bu şehir alınacaktır" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir'e geldi. Burada çeşitli ziyaretlerde bulunan Şen, AK Parti İl Başkanlığı Binası'nda 2024 Şehir Buluşmaları için partilileriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Önümüzde yerel bir seçim var. Bir önceki yerel seçimde Kırşehir'i kaybettik. Doğru mu? Peki bize yakıştı mı? Bence yakışmadı. Ahiliğin şehrine hiç yakışmadı. Çünkü Ahiler hiç kaybetmedi. Burayı nasıl kaybettik? O zaman 1'inci işimiz Ahiler ayağa kalkacak. Kaybettikleri şehri geri alacaklar. Şunu diyebilirsiniz; başka partilerde hizmet edebilir. Ama çalışmıyorlar. Şehirlere bir kuruş katkıları var mı? Zerre kadar katkıları yok. Bizim kaybedecek bir 5 yılımız daha yok. Yarından tezi yok çalışmalara başlayarak bu şehir alınacaktır" ifadelerini kullandı.

        'SEÇİM SONUCU CUMHURBAŞKANIMIZIN UMURUNDA DEĞİLDİ'

        14 Mayıs genel seçim gecesi AK Parti Genel Merkezi'nde yaşananları anlatan AK Parti'li Şen, "Biz 14 Mayıs'ta bir seçim yaşadık. Genel başkan yardımcıları olarak seçim gecesi Cumhurbaşkanımızın yanındaydık. Seçim sonucu Cumhurbaşkanımızın umurunda değildi. Kadere inanmış, ne olacak ise o oluyor bu düşüncedeydi. Biz ise kendi kendimizi yiyoruz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan gibi bir markayı 2'nci tura bırakmışız. Rezil olduk, utandık, yerin dibine battık. Fakat onun umurunda değildi. Sonra düşündüm ki; evet onun öyle olması lazım bizim ise böyle olmamız lazım. Biz utancımızdan, yerin dibine geçmeliyiz. O ise kader planında iman etmiş. Vardır bunda bir hayır diyor. Hemen ertesi gün MYK Toplantısı var talimatı verdi. Gecenin birinde verdi bu talimatı. Hiç dinlenmede seçimin o gecesi, ertesi gün genel merkeze geldik. MYK Toplantısı'nın gündem maddesi 2024 yerel seçimleriydi. Biz 14 Mayıs seçiminin hemen ertesi günü 15 Mayıs akşamı MYK Toplantısı'nda yerel seçimleri konuşmak için bir araya geldik. Biz o gün bu gündür seçimi bitirmedik. Çalışmaya devam ediyoruz. O günden 15 gün sonra bir seçim daha yaptık ve şimdi de yerel seçimlerin hazırlıklarını yapıyoruz" diye konuştu.

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