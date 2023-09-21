AK Parti´li Uygur: Hep kritik dönemeçlerimiz oldu AHİLİKHaftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türkiye üzerinde birçok oyun oynandığını belirterek, "Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunu biz; eser, gönül ve hizmet belediyeciliğiyle, eser siyasetiyle buluşturduk. Tabii ki kolay olmadı. Hep kritik dönemeçlerimiz oldu. Türkiye'nin yükselişini, çığır açışını, atlayışını görenler, o eski Türkiye'de oynadıkları oyunları yine bizim iktidarımız AK Parti döneminde de kapatma muhtıralarıyla, Gezi olaylarıyla, 17-25 olaylarıyla, yargı darbesiyle, 15 Temmuz hain işgal girişimiyle denemeye kalktılar ama milletimiz geçit vermedi" dedi.

AHİLİKHaftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türkiye üzerinde birçok oyun oynandığını belirterek, "Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunu biz; eser, gönül ve hizmet belediyeciliğiyle, eser siyasetiyle buluşturduk. Tabii ki kolay olmadı. Hep kritik dönemeçlerimiz oldu. Türkiye'nin yükselişini, çığır açışını, atlayışını görenler, o eski Türkiye'de oynadıkları oyunları yine bizim iktidarımız AK Parti döneminde de kapatma muhtıralarıyla, Gezi olaylarıyla, 17-25 olaylarıyla, yargı darbesiyle, 15 Temmuz hain işgal girişimiyle denemeye kalktılar ama milletimiz geçit vermedi" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, 'Ahilik Haftası' kutlamaları kapsamında Kırşehir'e geldi. Kentte, çeşitli ziyaretlerde bulunan Uygur, AK Parti İl Başkanlığı Binası'nda partililer ile bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, yerel seçimler sonrası Kırşehir'in 'Ak belediyecilik' tarafından yönetilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Önümüzde yerel seçimler var. Hem temel hak ve özgürlükler anlamındaki kazanımlarımıza sahip çıkarak hem de savunma sanayi, sağlık, eğitim, ulaşım alanlarındaki kazanımlarımız başta olmak üzere her alandaki eser ve hizmetlerimize sahip çıkarak, TOGGumuzla, Karadeniz'deki doğal gazımızla, Gabar'daki petrolümüzle, Yusufeli barajımızla, şehir hastanelerimizle, burada daha sayamadığım ve saymanın da çok uzun süreceği birçok eserimizle, hizmetimiz ve kazanımımızla, biz Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını 28 Mayıs'ta taçlanan zaferimizle ardına kadar açtık. İnşallah yerel seçimlerde de Kırşehir'imiz başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilini ve bütün ilçelerimizi bu heyecanla, gayretle, enerjiyle ve motivasyonla 'Ak belediyecilikte' buluşturacağız" diye konuştu.

`ARTIK TÜRKİYE´DE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK MOTTOSUYLA YOLA ÇIKTIK´

'Sözde kararda milletindir' diyerek yola çıktıklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Aşkla koşan yorulmaz. Biz, 2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde, 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' mottosuyla yola çıktık. 'Artık söz de karar da gelecek de milletindir' mottosuyla söz ettiği yola çıktık. 'Artık, Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, söz de karar da milletindir' şiarıyla durmadan, yorulmadan, ilk günkü aşk ve heyecanla, aynı enerji ve aynı motivasyonla devam ettik" ifadelerini kullandı.

`OYNANAN OYUNLAR KARŞISINDA HİÇBİR ŞEY KOLAY OLMADI´

Türkiye´nin üzerinde oynanan oyunlar olduğunu da sözlerine ekleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, "Geçirmiş olduğumuz bütün yerel seçimlerde Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunu biz; eser, gönül ve hizmet belediyeciliğiyle, eser siyasetiyle buluşturduk. Tabii ki kolay olmadı. İşte hep kritik dönemeçlerimiz oldu. Türkiye'nin yükselişini, çığır açışını, atlayışını görenler, o eski Türkiye'de oynadıkları oyunları yine bizim iktidarımız, AK Parti döneminde, kapatma muhtıralarıyla, Gezi olaylarıyla, 17-25 olaylarıyla, yargı darbesiyle, 15 Temmuz hain işgal girişimiyle denemeye kalktılar ama milletimiz geçit vermedi, müsaade etmedi. Kendi kararına, kendi irade ve demokrasisine her kritik eşik ve dönemeçte sahip çıktı. 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da sahip çıktı. Yine emaneti 14 Mayıs'ta büyük bir oy farkıyla büyük bir oy çoğunluğuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teslim etti. Meclis çoğunluğunu da Cumhur İttifakı'na verdi" diye konuştu. Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İl Başkanlığı'ndaki programının ardından, Ahi Külliyesinde yer alan ve 81 ilden gelen 'Kadın Koparatifleri Fuarı'nın' açılışını yaptı.