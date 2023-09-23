Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bağımsız Türkiye'yi dosta düşmana gösterdik

        CUMHURBAŞKANIYardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir ülkenin bağımsız olması, kendi iradesiyle hareket etmesi çok kıymetli. AK Parti döneminde kağıt üstünde değil, hem masada hem de sahada bağımsız Türkiye'yi dosta düşmana herkese gösterdik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 18:58 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bağımsız Türkiye'yi dosta düşmana gösterdik
        ABONE OL
        ABONE OL

        CUMHURBAŞKANIYardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir ülkenin bağımsız olması, kendi iradesiyle hareket etmesi çok kıymetli. AK Parti döneminde kağıt üstünde değil, hem masada hem de sahada bağımsız Türkiye'yi dosta düşmana herkese gösterdik" dedi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ahilik Haftası kutlamaları için Kırşehir'e geldi. Burada AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yılmaz, "Teşkilatımız en son sınavını mayıs ayında verdi. Seçimler hesap günleri, hesap verdiğimiz günler, demokrasinin güzel tarafı bu. Vatandaş yeri geldiğinde sandıkta bir hesap soruyor. Sosyal medyada veya normal medyada değil, sandıkta hesap soruyor. Bazen sosyal medyada organize azınlıkların oluşturduğu algılar birtakım insanları yanıltabiliyor. Ama esas hükmü veren tabi ki milletimiz. Sandıkta en güzel şekilde neyi düşünüyorsa, neyi tercih ediyorsa ortaya koyuyor. Geçtiğimiz mayıs ayında da son derece demokratik olgunluk içinde bir seçim yaşadık. Vatandaşımız yüksek bir katılımla sandığa gitti ve Türkiye'yi 5 yıl kimin yöneteceğine karar verdi. Hem mecliste hem de yürütmede, hükümette tercihini ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenini bir kez daha güçlü bir şekilde teyit etti. Diğer taraftan da mecliste Cumhur İttifakı'na çok açık ve net bir çoğunluk verdi. Huzurunuzda Kırşehir seçmenleri vatandaşlarımız başta olmak üzere bu neticeyi ortaya koyan milletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

        'DÜNYANIN ÇOK FIRTINALI BİR DÖNEMİNDEYİZ'

        İstikrar ve güvenin önemine değinen Yılmaz, "İstikrarın ve güvenin olmadığı hiçbir şey olmuyor. Ekonomik istikrar, siyasi istikrara bağlı. Dünyanın çok fırtınalı bir dönemindeyiz. Özellikle bu tür dönemlerde siyasi liderlik, siyasi istikrar bir kat daha önem kazanıyor. Güçlü, tecrübeli doğru yöneten liderleri olmayan birtakım ülkelerin ne hallere düştüğünü çevremizden de dünyadan da çok açık görüyoruz. Allah'a şükür son 20 yılda AK Parti Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye siyasi istikrarı ve güveni yakaladı. Bununla ekonomisini büyüttü. Sosyal dengelerini geliştirdi. Dünyada çok daha güçlü sözü dinlenir, etkili bir ülke konumuna yükseldi. Bunun örneklerini etrafımızdan görüyoruz. Güneyimizde bir savaş olduğu, kuzeyimizde bu yetmezmiş gibi kuzeyimizde de bir savaş çıktığı halde Kafkaslar'da yaşananlar, Balkanlar'daki gerilimler, Doğu Akdeniz'deki mücadeleler, bütün bu ortam içinde çok şükür Türkiye güçlü ve istikrarlı bir ülke olarak yoluna devam ediyor ve oyun kurmaya çalışanların oyunlarını bozuyor. Kendi oyununu kuruyor. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

        '1 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE BİR EKONOMİYE ULAŞACAĞIZ'

        Bağımsızlığın çok kıymetli olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bağımsızlık tabi ki çok kıymetli bir şey. Bir ülkenin bağımsız olması, kendi iradesiyle hareket etmesi çok kıymetli. AK Parti döneminde kağıt üstünde değil, hem masada hem sahada bağımsız Türkiye'yi dosta düşmana herkese gösterdik. Savunma sanayimizde, ekonomimizle, turizmimizle kurduğumuz ittifaklarla, ilişkilerle ihracatımızla, ticaretimizle, yatırımlarla birçok hamlelerle çok farklı bir noktaya geldik. Sadece bir tane rakam söyleyeyim size. 2002 yılında işbaşına geldiğimizde toplam ekonomik büyüklüğümüz 230 milyar dolar civarındaydı. Geçen yıl itibariyle 900 milyar doları aştık. Bu yıl inşallah 1 trilyon doların üzerinde bir ekonomiye ulaşacağız. Yeni bir orta vadeli program ilan ettik. Bununla da 2026'ya geldiğimizde 1.3 trilyon doların üstünde bir ekonomik büyüklüğe, 15 bin dolara yakın da bir kişi başına gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Bunları da Allah'ın izniyle başaracağız. Milletimizin desteğiyle, güveniyle başaracağız."

        '2026'YA KADAR 3 TRİLYON TL'Yİ AŞKIN KAYNAĞI DEPREM BÖLGESİNE HARCAYACAĞIZ'

        6 Şubat'ta meydana gelen depremlere değinen Yılmaz, "400-500 senede yaşanan bir felaketi bu dönemde yaşadık. Depremde 11 ilimiz etkilendi. 11 milyon vatandaşımız etkilendi. Bu dönemde afetin yaralarını Allah'ın izniyle saracağız. Özellikle bu sene ve 2024 yılında bu yükümüz biraz fazla, sadece bu sene afete, merkezi yönetim bütçesinden 762 milyar TL harcayacağız. Gelecek sene 1 trilyon TL'nin üzerinde bir kaynak harcayacağız. Bu orta vadeli dönemde 2026'ya kadar toplamda 3 trilyon Türk Lirasını aşkın bir kaynağı deprem bölgesine harcayacağız. 20 yılda iyi yönetilen bir Türkiye olmasaydı bugün borç batağı içinde bir ülke olsaydık istikrarsız bir ülke olsaydık bu deprem karşısında nasıl bir tablo ortaya çıkardı takdirlerinize bırakıyorum. İyi ki son 20 yılda iyi yönetilmiş ülkemiz, güçlü yönetilmiş, bugün Allah'a şükür bütün bu ağır yüklerin altından kalkıyoruz. Devlet, millet beraberliği içinde inşallah çok daha güçlü bir Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun için çok çalışmamız lazım" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda konuşt...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda konuşt...
        Bakan Bolat: Ahilik mirasını sonraki nesillere taşımakla sorumluyuz
        Bakan Bolat: Ahilik mirasını sonraki nesillere taşımakla sorumluyuz
        Ticaret Bakanı Bolat Kırşehir Ahilik Müzesi açılışında konuştu:
        Ticaret Bakanı Bolat Kırşehir Ahilik Müzesi açılışında konuştu:
        Kırşehir'de 36. Ahilik Haftası'nda yöresel lezzetler sergilendi
        Kırşehir'de 36. Ahilik Haftası'nda yöresel lezzetler sergilendi
        Kırşehir'de 700 bin dekara nohut ekilmesi hedefleniyor
        Kırşehir'de 700 bin dekara nohut ekilmesi hedefleniyor
        Kırşehir Ahilik Müzesi Anadolu'nun kadim değerlerini geleceğe taşıyacak
        Kırşehir Ahilik Müzesi Anadolu'nun kadim değerlerini geleceğe taşıyacak