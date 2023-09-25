Bayram Bilge Tokel: Resmen hırsızlık yaptı, hala ortalıkta dolaşabiliyor NEŞETErtaş´ın vefatının 11'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programları kapsamında Kırşehir´e gelen sanatçı-yazar Bayram Bilge Tokel, kentte katıldığı panelde, yazar Sinan Yağmur'un kendisine ait eserleri kitabında intihal yaparak yayınladığını söyledi. Toker, "Yazar Sinan Yağmur, benim kitabımdaki bilgileri hırsızlık yaparak, çalarak kendi kitabında yayınladı. Mahkeme süreci sonuçlandı. Maddi ve manevi tazminatın yanı sıra kitaplarının piyasadan kaldırılmasına karar verildi. Bu resmen bir hırsızlıktır. Ama, hala kendisi ortalıkta dolaşabiliyor" dedi.

NEŞETErtaş´ın vefatının 11'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programları kapsamında Kırşehir´e gelen sanatçı-yazar Bayram Bilge Tokel, kentte katıldığı panelde, yazar Sinan Yağmur'un kendisine ait eserleri kitabında intihal yaparak yayınladığını söyledi. Toker, "Yazar Sinan Yağmur, benim kitabımdaki bilgileri hırsızlık yaparak, çalarak kendi kitabında yayınladı. Mahkeme süreci sonuçlandı. Maddi ve manevi tazminatın yanı sıra kitaplarının piyasadan kaldırılmasına karar verildi. Bu resmen bir hırsızlıktır. Ama, hala kendisi ortalıkta dolaşabiliyor" dedi.

Sanatçı ve yazar Bayram Bilge Tokel, Neşet Ertaş´ın vefatının 11´inci ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programları kapsamında Kırşehir´e geldi. Kentte gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak katılan ve Neşet Ertaş´ın yakın dostu olarak da bilinen Bayram Bilge Tokel, yazar Sinan Yağmur'un, kendisine ait eserleri kitabında intihal yaparak yayınladığını öne sürdü. Tokel, "Gerçek dışı haberlere kaynaklık eden birinin yazarı dün Kırşehir´deydi. Kırşehir Valiliği´nin düzenlediği kitap günleri etkinliğinde bu arkadaş bir imza günü düzenledi. Açıkçası ismini ağzıma almayı kendime yakıştıramıyorum. Ama, 'Bayram Bilge Tokel, biriyle ilgili konuşuyor, gölge boksu yapıyor ismini de vermiyor' gibi sözlerle muhatap olmamak adına ismini mecburen veriyorum. Bu kişi Sinan Yağmur isimli bir arkadaştır.1-1.5 sene önce, `Aşkın son ozanı Neşet Ertaş´ diye bir kitap yazdı. Kitabın basıldığını gören birisi beni aradı. `Abi böyle bir kitap çıkmış okudun mu?´ dedi. Okumamıştım gittim aldım ve okudum. Benim yazdığım kitaptan noktasına virgülüne bile değiştirmeden kes yapıştır yöntemiyle almış" ifadelerini kullandı.

'RESMEN HIRSIZLIK YAPTI, HALA ORTALIKTA DOLAŞABİLİYOR'

Sinan Yağmur'u 'hırsızlık' ile suçlayan Tokel, "O kadar çok ki. 1 sayfa değil, 2 sayfa değil. Sayfalarca alıntılar var. Paragraf, cümle kafi gelmemiş. Bazı yazdığım sayfaların tamamını alıp kendi kitabına koymuş. Bizim dilimizde, Türkçe'mizde bu yapılanın adı hırsızlıktır, çalıntıdır. Bile bile hırsızlık yapılanın konuşulacak bir şeyi yok. Tabii ki yaşanan durumu mahkemeye intikal ettirdim ve uzun bir yargılama kararı sonucunda bu arkadaşımızın bu kitabının tamamen hırsızlık olduğu tescil edildi. Maddi ve manevi tazminata mahkum edildi. Ama hala kendisi ortalıkta dolaşabiliyor. Bu arkadaşın Kırşehir´de bulunduğu zaman içerisinde vatandaşlar tarafından bu yaptığından haberleri olduğunu ve yüzüne karşı söylemelerini isterdim" diye konuştu.