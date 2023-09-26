Kırşehir'de 'Neşet Ertaş´ı Anma Gönül Dağı Tırmanışı' gerçekleştirildi Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği bünyesinde 18 kişi, `Bozkırın Tezenesi´ Neşet Ertaş'ın vefatının 11´inci yılında, 'Gönül Dağı' türküsüne ilham kaynağı olduğu belirtilen Gönül Dağı'na tırmandı. bin 845 metre yüksekliğe ulaşan dağcılar Neşet Ertaş´ın Gönül Dağı türküsünü seslendirerek Türk Bayrağı açtılar.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği bünyesinde 18 kişi, `Bozkırın Tezenesi´ Neşet Ertaş'ın vefatının 11´inci yılında, 'Gönül Dağı' türküsüne ilham kaynağı olduğu belirtilen Gönül Dağı'na tırmandı. bin 845 metre yüksekliğe ulaşan dağcılar Neşet Ertaş´ın Gönül Dağı türküsünü seslendirerek Türk Bayrağı açtılar.

Kırşehirli dağcılar tarafından Kaman ilçesine bağlı Demirli Köyü'nde bulunan Gönül Dağı'na, 'Neşet Ertaş´ı Anma Gönül Dağı Tırmanışı' gerçekleştirildi. 2 saatlik bir tırmanışın ardından yaklaşık bin 845 metre yüksekliğe çıkan 18 kişilik ekip, Kırşehir Gençlik Merkezi'nde müzik eğitmeni Yunus Deveci tarafından Neşet Ertaş´ın 'Gönül Dağı' isimli türküsünü seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Spor Bilimleri Akademisyeni Levent Var, "Kırşehirli olup da Neşet Ertaş´ı anma gününde Gönül Dağı´na çıkmak bize ayrı bir mutluluk kattı" dedi.

Sporculardan Gamze Saatçi ise Kırşehir´in dağcıları olarak Neşet Ertaş´ı, ölüm yıl dönümünde gönlünün dağı Gönül Dağı´nda anmaya geldiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dağcıların tırmanışından görüntüler

-Dağcıların müzik resitalinden görüntü

-Levent Var'ın konuşması

-Gamze Saatçi'nin konuşması

DHA-Spor - Türkiye-Kırşehir - Fahrettin TOKER

2023-09-26 18:33:28