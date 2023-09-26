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        Kırşehir'de 'Neşet Ertaş´ı Anma Gönül Dağı Tırmanışı' gerçekleştirildi

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği bünyesinde 18 kişi, `Bozkırın Tezenesi´ Neşet Ertaş'ın vefatının 11´inci yılında, 'Gönül Dağı' türküsüne ilham kaynağı olduğu belirtilen Gönül Dağı'na tırmandı. bin 845 metre yüksekliğe ulaşan dağcılar Neşet Ertaş´ın Gönül Dağı türküsünü seslendirerek Türk Bayrağı açtılar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 18:34 Güncelleme: 26.09.2023 - 18:35
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        Kırşehir'de 'Neşet Ertaş´ı Anma Gönül Dağı Tırmanışı' gerçekleştirildi
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        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği bünyesinde 18 kişi, `Bozkırın Tezenesi´ Neşet Ertaş'ın vefatının 11´inci yılında, 'Gönül Dağı' türküsüne ilham kaynağı olduğu belirtilen Gönül Dağı'na tırmandı. bin 845 metre yüksekliğe ulaşan dağcılar Neşet Ertaş´ın Gönül Dağı türküsünü seslendirerek Türk Bayrağı açtılar.

        Kırşehirli dağcılar tarafından Kaman ilçesine bağlı Demirli Köyü'nde bulunan Gönül Dağı'na, 'Neşet Ertaş´ı Anma Gönül Dağı Tırmanışı' gerçekleştirildi. 2 saatlik bir tırmanışın ardından yaklaşık bin 845 metre yüksekliğe çıkan 18 kişilik ekip, Kırşehir Gençlik Merkezi'nde müzik eğitmeni Yunus Deveci tarafından Neşet Ertaş´ın 'Gönül Dağı' isimli türküsünü seslendirdi.

        Etkinlikte konuşan Spor Bilimleri Akademisyeni Levent Var, "Kırşehirli olup da Neşet Ertaş´ı anma gününde Gönül Dağı´na çıkmak bize ayrı bir mutluluk kattı" dedi.

        Sporculardan Gamze Saatçi ise Kırşehir´in dağcıları olarak Neşet Ertaş´ı, ölüm yıl dönümünde gönlünün dağı Gönül Dağı´nda anmaya geldiklerini belirtti.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Dağcıların tırmanışından görüntüler

        -Dağcıların müzik resitalinden görüntü

        -Levent Var'ın konuşması

        -Gamze Saatçi'nin konuşması

        DHA-Spor - Türkiye-Kırşehir - Fahrettin TOKER

        2023-09-26 18:33:28

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