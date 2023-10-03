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        Beden eğitimi öğretmeninin keşfettiği Muhammet Enes, Balkan 2'ncisi oldu

        Kırşehir'de beden eğitim öğretmeninin 6 yıl önce keşfedip atletizme yönlendirdiği 16 yaşındaki Muhammet Enes Kılıç, yüksek atlamada elde ettiği 2 Türkiye şampiyonluğunun ardından Balkan 2'ncisi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 13:49 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:50
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        Beden eğitimi öğretmeninin keşfettiği Muhammet Enes, Balkan 2'ncisi oldu
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        Kırşehir'de beden eğitim öğretmeninin 6 yıl önce keşfedip atletizme yönlendirdiği 16 yaşındaki Muhammet Enes Kılıç, yüksek atlamada elde ettiği 2 Türkiye şampiyonluğunun ardından Balkan 2'ncisi oldu.

        Kırşehirli Muhammet Enes Kılıç, 2017 yılında beden eğitim öğretmeninin önerisiyle Atletizm Antrenörü Mine Gökkaya ile tanıştı. Haftanın 6 günü 3 saat süreyle aksatmadan antrenman yapan Kılıç, 2019 ve 2020 yıllarında U14 yaş kategorisinde yüksek atlama branşında Türkiye şampiyonu oldu. Genç sporcu, 2 Eylül tarihinde Sivas ev sahipliğinde düzenlenen U18 yaş kategorisinde Balkanlar Şampiyonası'nda 2'ncilik elde etti.

        MUHAMMET ENES KILIÇ: KATILACAĞIM TURNUVALARDA İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTMAK İSTİYORUM

        Muhammet Enes Kılıç, "7 yıllık atletizm kariyerimde ilk defa milli olma gururunu yaşıyorum. 2 Eylül tarihinde Sivas'ta düzenlenen U18 Balkan Şampiyonası'nda 2 metrelik olan atlayışı 2.02 atlayarak ülkemizi uluslararasında temsil ettim. 2024 yılında düzenlenecek Avrupa yıldızlar barajını geçerek girmeye hak kazandım. Bundan sonraki hedefim Avrupa, dünya ve olimpiyatlara katılarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Kırşehir'deki kısıtlı imkanlarla bu başarıyı elde ettim. Ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'ne girdim. Hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.

        MİNE GÖKKAYA: HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETMEK

        Atletizm Antrenörü Mine Gökkaya ise, "Muhammet Enes ile serüvenimiz 2017'de başladı. İlk şampiyonluğunu 2019 yılında aldı. 2020 yılında tekrar Türkiye şampiyonu oldu. 2007 erkeklerde kendi yaş grubunda 10-15 santim ortalamayla birinci oldu. Kendi yaş grubunda onu geçebilen kimse yok. Araya pandemi girdi, bazı sakatlanmalar meydana geldi. Yaşadığımız tesis sınırlılıkları ve sakatlıklardan sonra bu sene ilk defa Balkanlar Şampiyonası'nda kendi yaş grubunda ikinci oldu. Balkanlardaki 2.02'lik atlayışıyla 2024 yılının 2 metre olan Avrupa yıldızlar barajını da geçmiş oldu. Hedefimiz Avrupa şampiyonluğunu elde etmek" ifadelerini kullandı.

        Muhammet Enes'in babası Mustafa Kılıç da oğlunun her zaman yanında olduğunu, antrenmanlara sürekli onunla geldiğini ve desteklediğini söyledi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Antrenmandan görüntüler

        -Detaylar

        -Muhammet Enes Kılıç'ın açıklamaları

        -Mine Gökkaya'nın açıklamaları

        -Baba Mustafa Kılıç'ın açıklamaları 

        DHA-Spor - Türkiye-Kırşehir - Fahrettin TOKER

        2023-10-03 13:48:45

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