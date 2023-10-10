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        Kırşehir FSK, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:54 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:55
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        Kırşehir FSK, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi
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        STAT:KırşehirAhi

        HAKEMLER: Emre Küçük, Abdullah Melih Karaduman, Furkan Ata

        KIRŞEHİR FSK: Sefa Mücahid Çirişoğlu- Gökay Güney, Mehmet Cansın Çiçek, Ali Fırat Okur, Görkem Akdere, Ümit Can Tokcu, Hüseyin Ekici, Sergen Yatağan, Fatih Üge, Furkan Tütüncü, Gökdeniz Varol

        ŞIRNAK PETROLSPOR: Bülent Sağlam- Emircan Şaşma, Adnan Tizer, Hebat Alan, Kürşat Ülük, Mehmet Bayram, Burak Yılmaz, Emre Nuri Bilgin, Şenol Yıldırım, Serhat Bahbiş, Serkan Gül

        SARI KARTLAR: Mert Özyıldırım, Gökay Güney, Hüseyin Ekici, Görkem Akdere (Kırşehirspor), Hebat Alan (Şırnak Petrolspor)

        GOLLER: Dk 85 Mehmet Cansın Çiçek, Dk 90+2 Furkan Tütüncü (Kırşehirspor)

        Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında karşılaştığı Şırnak Petrolspor'u 2-0´lık skorla mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

        DHA-Spor - Türkiye-Kırşehir - Fahrettin TOKER

        2023-10-10 17:53:22

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